حضور دو تیم با نام مس ممانعتی با قوانین فدراسیون ندارد

هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سرچشمه اظهارداشت: یکی از فاکتورهای فدراسیون منفک شدن هئیت مدیره های دو باشگاه است که مس سرچشمه در حال بررسی و تعیین هئیت مدیره است و از لحاظ مدیریتی از باشگاه مس کرمان جدا است.

وی افزود: در بین سه تیم مجموعه صنایع مس تنها مس سرچشمه ثبت شرکتها داده شده است و هنوز دو باشگاه دیگر مس یعنی کرمان و رفسنجان به ثبت نرسیده اند.

وی یادآورشد: حدود یک ماه قبل با صعدمحمدی مدیرصنایع مس ایران دیدار داشتیم ایشان خودشان اظهار تمایل کرده اند که تیم را نگه می دارند و برای آینده تیم برنامه دارند.

این مسئول گفت: داوری رئیس صندوق بازنشستگی مس هم مصر بود که تیم در استان کرمان حفظ شود و گفته است تمام تلاشمان را می کنیم تا تیم مس سرچشمه را در استان نگه داریم.

هاشمی افزود: استاندار کرمان بعد از صعود تیم به لیگ برتر ضمن اعلام حمایت خود خواهان ادامه کار تیم در استان شد

وی با اشاره به اینکه تیم مس سرچشمه حدود 15سال است که کار خود را از لیگ دسته سه شهرستان آغاز کرده است گفت: اکنون موقع آن رسیده است که تجربه فوتبال خود را در لیگ برتر به کار بگیریم.

سرپرست تیم مس سرچشمه با اشاره به تشکیل کمیته صعود در باشگاه مس سرچشمه گفت: این کمیته ضمن بررسی اوضاع تیم وضعیت بودجه و شروع کار تیم در لیگ برتر و نحوه تیم داری در فصل جدید را بررسی و از هفته آتی به دنبال تعطیلی لیگ کار خود را آغاز می کند.

وی از حفظ ترکیب اصلی تیم خبر داد و گفت: حدود 40درصد تیم تغییر می کند و با دیگر بازیکنان تیم ادامه کار می دهیم در مورد سرمربی نیز احمد سنجری کماکان با تیم مس سرچشمه ادامه کار خواهد داد چرا که وی زحمات زیادی برای صعود تیم به لیگ برتر کشیده و مربی بزرگی است.

هاشمی ادامه داد: یک پزشک عمومی، آنالیزور و فیزیوتراپ باید به تیم افزوده شود و در صورتیکه سرمربی تیم بخواهد مربی تمرین کننده ای نیز به تیم اضافه می شود.

وی از افتتاح فرودگاه رفسنجان در ماه آینده خبر داد و گفت: کلیه پروازهای تیم و تیم های میهانی که به سرچشمه می آیند از این فرودگاه انجام می شوند.