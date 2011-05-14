قاعدگی علت شیوع بالای فقر آهن در دختران است

فریبرز مکاریان در گفتگو باخبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 60 تا 70 درصد از دختران راهنمایی و دبیرستانی اصفهان دچار فقر آهن هستند که یک معضل اساسی برای جامعه پزشکی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از هفت و هشت سال گذشته تاکنون تحقیقات جامعی در حوزه فقر آهن در بین دختران اصفهانی اغاز شد، بیان داشت: فقر آهن در اکثر کشورها وجود دارد اما وضعیت ایران واصفهان در این نوع بیماری قابل توجه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه کم مصرف کردن غذاهای پروتئینی و به ویژه گوشت، خونریزی‌های زنانه و دسترسی کم به غذاهایی که آهن را جذب می‌کنند از دلایل وجود فقر آهن در زنان است، تصریح کرد: در صورت اضافه کردن آهن به آرد می‌توان مشکل فقر آهن را تا حدودی حل کرد اما این نگرانی که با افزایش میزان آهن روبرو بشویم وجود دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در برخی از دبیرستان‌ها و راهنمایی‌طرح آهن خوراکی را اجرایی کردیم که باید این برنامه در تمام مدارس استان اصفهان به اجرا گذاشته شود.

مکاریان افزود: دخترانی که از سن دبیرستان گذشته‌اند باید برنامه جذب آهن را در غذاهایی روزانه خود بگنجانند و سالی یکبار به منظور جلوگیری از افزایش میزان آهن در بدنشان، آزمایش بدهند.

وی با بیان اینکه شایع‌ترین علت فقر آهن ضعف، بی‌حالی و رنگ‌پریدگی است، تاکید کرد: فقر آهن در افراد سبب ایجاد حالات عصبی، تپش قلب، ضعیف شدن فعالیت‌های بدنی، افسردگی و بی‌خوابی می‌شود.

مکاریان با اشاره به اینکه درمان فقر آهن در طولانی مدت انجام می‌گیرد و به یک زمان شش تا نه ماه احتیاج است، افزود: فقر آهن قابل علاج است و با رفع علت آن درمان خواهد شد.

وی که درمان فقرآهن را به وسیله دارو امکان‌پذیر دانست، اضافه کرد: مصرف قرص آهن حتما باید زیر نظر پزشک مصرف شود زیرا در غیر این صورت فرد با مصرف بالای آهن سبب تجمع آن در کبد، قلب و غدد داخلی می‌شود و مشکلات زیادی را برای فرد به وجود می‌آورد و مسمومیت آهن را ایجاد می‌کند.

خونریزی‌دستگاه گوارش علت اصلی فقر آهن در مردان است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میزان فقر آهن در مردان را پنج درصد خواند و گفت: خونریزی‌دستگاه گوارش عامل بروز آن است و در تمام سنین بروز فقر آهن در مردها وجود دارد و این در حالیکه چون ابتلا به سرطان دستگاه گوارش در بزرگسالی است بنابراین فقر آهن بیشتر در این سنین قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه سنین باروری شایع‌ترین سن بروز فقر آهن در زنان است گفت: علائم فقر آهن در مردان دیرتر از زنان نشان داده می‌شود زیرا هموگلوبین و غلظت خون در زنان 12 و در مردان 14 درصد گزارش شده و این در صورتی است که ذخیره آهن در زنان در حد مرز و بین صفر تا 30 میلی گرم است.

مکاریان اظهار داشت: در نقشه جامع سلامت استان برنامه ریزی شده که طی 14 سال آینده میزان آنمی( کم خونی ناشی از فقر آهن) حداکثر تا دو درصد کاهش یابد.