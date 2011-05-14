به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین و آخرین نشست تخصصی سرای روزنامه‌نگاری ایران در نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز (24 اردیبهشت) با عنوان "ترجمه آثار نظری روزنامه‌نگاری و نشر آن" با حضور حسینعلی افخمی، صدیقه ببران، مهدی منتظر قائم و حمید ضیایی‌پرور چهار تن از مدرسان رشته علوم ارتباطات اجتماعی در غرفه این سرا در شبستان برگزار ‌شد.

افخمی: نسبت کتاب های ترجمه ای به آثار تالیفی در این حوزه 80 به 20 است

در ابتدای این نشست، حسینعلی افخمی با اشاره به غالب بودن کتاب های ترجمه بر تالیف در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی در ایران گفت: نسبت کتاب های ترجمه ای به آثار تالیفی در این حوزه 80 به 20 است. عموم ما طرفدار کتاب های تالیفی هستیم، ولی نباید از اهمیت آثار ترجمه ای غافل باشیم؛ واقعیت این است که فعلاً مزایای این کتاب ها از آثار تالیفی موجود بیشتر است.

وی در عین حال از شتاب و سرعت در ترجمه کتاب های حوزه علوم ارتباطات اجتماعی به عنوان آفتی در انتقال مفاهیم تئوریک آنها یاد کرد و افزود: کتاب های ترجمه نیاز به نگاه منتقدانه دارد و تنها در این صورت است که تولید و عرضه ترجمه‌های نادرست متوقف خواهد شد.

این استاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین از آنچه "شگردهای هفتگانه ترجمه ایرانی در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی" سخن گفت که به گفته وی عبارتند از: 1- ترجمه به نام تالیفی 2- ترجمه و حذف بخشی از کتاب 3- حذف کتابشناسی و توضیحات کتاب در ترجمه 4- انتخاب عنوان نادرست و بی ربط و بازارپسند 5- ترجمه بدون ویرایش 6- ترجمه متون غیرمعتبر و آثار نویسندگان ناشناس و 7 ترجمه دانشجویی به نام استاد.

افخمی همچنین از نبود نظارت علمی دقیق، نپیوستن ایران به قانون جهان کپی رایت، فقدان نقد علمی در نشریات تخصصی، عقل معاش مترجم، تیراژحداقلی، سوبسید نامناسب، برگزاری جشنواره های بی داور یا با داوران نامناسب و کمی گرایی به عنوان آفاتی که از به گفته او شگردهای هفتگانه ترجمه ایرانی در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی ناشی می شود، یاد کرد.

منتظرقائم: ناشران آکادمیک ما علاقه ای به چاپ کتاب های حوزه علوم ارتباطات اجتماعی ندارند

در این نشست همچنین مهدی منتظر قائم، مدرس رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در سخنانی با اشاره به جایگاه کتاب در تولیدات علمی جهانی گفت: متاسفانه ما هنوز در کشور خودمان به لحاظ تولید این قبیل کتاب ها و اساساً وضعیت چاپ و نشر وضعیت نامناسبی داریم.

وی افزود: ما ناشران آکادمیک هم داریم که البته علاقه چندانی به انتشار کتاب های حوزه علوم ارتباطات اجتماعی ندارند و طبیعی است وقتی این حوزه به ناشران خصوصی یا عمومی سپرده شود، آنها هم خیلی دقت نظر به خرج نمی دهند و ممکن است کتاب های سطح پائین هم چاپ شوند.

منتظرقائم همچنین از آنچه شتاب بی برنامه در تولید و ترجمه کتاب های حوزه علوم انسانی و از جمله علوم ارتباطات اجتماعی نامید، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه موجی به راه افتاده که در آن همه سعی دارند مفاهیم و موضوعات تخصصی این حوزه را خارج از فضای هویتی و اصلی خودشان تعریف کنند و هر کسی که می آید و مسئولیتی بر عهده می گیرد، از لزوم ایجاد تحولات بنیادین در حوزه علوم انسانی سخن می گوید.

این استاد رشته روزنامه نگاری همچنین به کتابسازی ها در این حوزه پرداخت و اضافه کرد: کتاب ترجمه ای که نمایه نداشته باشد، ارزش خریدن و خوانده شدن را ندارد. از سوی دیگر سنخ شناسی‌های این حوزه در ایران نادیده گرفته شده و مغفول مانده است.

ضیایی پرور: نیازمند نهضت ترجمه در حوزه روزنامه نگاری هستیم

در این نشست همچنین حمید ضیایی‌پرور گفت: متاسفانه کتاب های بسیاری در کشور ما با عنوان تالیف منتشر می شود که اساساً برداشت مستقیم از منابع خارجی است و در بسیاری از جاها به متن اصلی هم وفادار نیستند. این در حالی است که من معتقدم ما نیازمند یک نهضت ترجمه دقیق در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی داریم؛ اتفاقی که در بعضی کشورهای دیگر مانند چین به وقوع پیوسته است.

وی همچنین از پائین بودن سطح دانشی زبان های خارجی میان فارغ التحصیلان علوم ارتباطات اجتماعی و حتی مترجمان کتاب های این حوزه انتقاد کرد و افزود: متاسفانه مشکلات عمومی نشر هم بر این وضعیت سایه افکنده و نوعی ترجمه های ماشینی باب شده است و برخی فکر می کنند با استفاده از این ابزارها می توانند اسم مترجم را بر خود بگذارند.

ضیایی پرور هم از وفور ترجمه های مکرر، عدم وفاداری به متن، دستکاری در متون اصلی و کتابسازی به عنوان آفات نشر آثار روزنامه نگاری در کشور یاد و نسبت به آنچه انحصار ترجمه کتاب های حوزه علوم ارتباطات اجتماعی به زبان انگلیسی ابراز نگرانی کرد و گفت: در این حوزه کمتر شاهد کتاب های در خور توجه از زبان های دیگر مثلاً فرانسوی یا چینی هستیم.

ببران: نظریه پرداز داخلی حوزه روزنامه نگاری نداریم

در این نشست همچنین صدیقه ببران از مسلط نبودن مترجمان کتاب های حوزه علوم ارتباطات اجتماعی به زبان های مبدا و مقصد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه ما در حوزه روزنامه نگاری نظریه پرداز داخلی نداریم و به همین علت به ترجمه کتاب های خارجی روی می آوریم.

این استاد رشته روزنامه نگاری همچنین پیشنهاد داد، نهادی برای نظارت بر چاپ و نشر کتاب های این حوزه متشکل از استادان علوم ارتاباطات اجتماعی تاسیس شود تا به گفته وی از رواج کتابسازی جلوگیری شود.