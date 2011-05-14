فرمانده مرزبانی ناجا با سفیر ویژه ایران در افغانستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار "حسین ذوالفقاری" در دیدار با دکتر "مالکی" سفیر ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در مورد مسائل مربوط به حوزه های مرزی مشترک بین دو کشور بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار که به دعوت فرمانده مرزبانی ناجا در محل دفتر فرماندهی مرزبانی انجام شد در ارتباط با مسائل مرزی و احترام به حقوق مشترک دو کشور و توجه به قوانین ، مقررات و پروتکل های مرزی تاکید شد. همچنین قرار شد حل مسائل مرزی بین دو کشور، در حوزه مرزبانان در چارچوب سیاستها و تصمیمات مجاری سیاسی دو کشور انجام شود.