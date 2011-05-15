کار آمد کردن ارکان بازار عامل تعیین کننده در جهاد اقتصادی است

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: وجود ارکان تجاری کار آمد شامل نهادهای قوی برنامه ریزی و سیاستگذاری در بخش های دولتی و غیردولتی ، زیرساخت های مناسب برای تجارت، تامین کنندگان و توزیع کنندگان توانمند و مصرف کنندگانی آگاه به حقوق خود، در تحقق اهداف جهاد اقتصادی امری حیاتی است.

وی با اشاره به اینکه بخش بازرگانی در فرآیند جهاد اقتصادی، نقش مرکزی دارد، افزود: سازمان بازرگانی به عنوان تسهیل کننده امور بازرگانی و تجارت، سیاستگذار و هدایتگر و حامی برنامه های بخش بازرگانی می تواند زمینه تحقق اهداف چشم انداز، برنامه پنجم و دیگر اسناد و سیاستهای بالادستی را فراهم کنند.

وی تصریح کرد : با توجه به اینکه سازمان بازرگانی می تواند به توسعه مزیتهایی که توسط بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار ایجاد می شود کمک نماید ، ضروری است برنامه ها و سیاست های بخش خصوصی به گونه ای ساماندهی شود که مهارت ها و توانمندیهای لازم در آنها صورت گیرد و در سال جهاد اقتصادی، زمینه توسعه مزیت های رقابتی و جهش اقتصادی، بهتر از گذشته فراهم شود.

