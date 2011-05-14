سه وزیر از کابینه جدا شدند/ پایان ماموریت محرابیان، میرکاظمی و محصولی

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیات وزیران در نامه های جداگانه‌ای پایان مسوولیت مهندس محصولی ،مهندس محرابیان و دکتر میرکاظمی را اعلام کرده و از خدمات و تلاش های آنان قدردانی کرد.

متن کامل نامه های دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محصولی

سلام علیکم

اینک که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران جمهوری اسلامی مسوولیت شما در وزارت رفاه و تامین اجتماعی پایان می پذیرد صمیمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیت های دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی می نمایم.

مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمانهای الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود.

امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید.

محمود احمدی نژاد



بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محرابیان

سلام علیکم

اینک که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33590 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران جمهوری اسلامی مسوولیت شما در وزارت صنایع و معادن پایان می پذیرد صمیمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیت های دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی می نمایم.

مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمانهای الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود.

امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید.

محمود احمدی نژاد



بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر میرکاظمی

سلام علیکم

اینک که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33593 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران جمهوری اسلامی مسوولیت شما در وزارت نفت پایان می پذیرد صمیمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیت های دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی می نمایم.

مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمانهای الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود.

امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید.

محمود احمدی نژاد