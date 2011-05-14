27 هزار گوشی تلفن همراه قاچاق در خارک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علمدار باقری فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر افزود: ماموران پاسگاه مرزی دریایی خارک در حین گشت زنی و کنترل مرزهای آبی کشور توسط ناوچه دریابانی به یک فروند موتورلنج باری که در 6 مایلی غرب آن جزیره در حال حرکت بود مشکوک و اقدام به توقیف آن کردند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد شناور حامل مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق می باشد که از مبدا یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد آبهای جنوبی کشورمان در حرکت می باشد که با حضور به موقع دریابانان جزیره خارک شناور متوقف و به جهت سیر مراحل قانونی و صورت برداری از اجناس و اقلام به ساحل آن جزیره نفتی انتقال داده شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در صورت برداری انجام شده که با حضور نماینده گمرک انجام پذیرفت، تعداد 27 هزار و 247 دستگاه گوشی تلفن همراه، تعداد 2 هزار قطعه لوازم جانبی موبایل، 5500 عدد ساعت مچی، مقدار 6 هزار کیلوگرم پوشاک، 24 دستگاه کولرگازی، 2550 عدد انواع لوازم تزئینی خودرو، 8750 دستگاه انواع لوازم برقی و الکتریکی و ... که به صورت قاچاق توسط یک فروند موتورلنج مذکور حمل می شد کشف و ضبط گردید.

وی افزود: طبق نظر کارشناسان گمرک ارزش ریالی این محموله بالغ بر 16 میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده پایگاه دریابانی بوشهر اضافه کرد: در این رابطه تعداد 7 نفر قاچاقچی کالا دستگیر و به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.