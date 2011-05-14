نقشه جامع سلامت دزفول تدوین شد

عبدالرحیم صائمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول افزود: اعتقاد داریم که پیشرفت و تعالی یک جامعه بسته به خواسته همان جامعه است و این جز با هدایت و راهنمائی علما و نخبگان متخصص صورت نخواهد پذیرفت.

صائمی نیا عنوان کرد: نگاه دیگر ما افزایش فضای آموزشی برای ارائه طرحهای تحقیقاتی خود را توانمند کنیم از همین رو بیمارستان با تصویب شورای وزارت بهداشت و درمان به یک بیمارستان آموزشی تبدیل شده و مرکز اسناد پزشکی با تشکیل خود توانسته است سه مقاله علمی خود را در مجامع بین المللی ارائه کند.



وی افزود: افزایش پذیرش دانشجو، اضافه کردن رشته های مختلف تحصیلی، تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های مدرن علمی با به کارگیری جدیدترین ابزارهای کاربردی، ایجاد فضای های خوابگاهی و تفریحی ورزشی برای دانشجویان و همچنین جذب 17 مدرس متخصص و فوق تخصص با ارائه امکانات رفاهی و علمی برای آنها، انعقاد تفاهمنامه های علمی، پژوهشی بین استان های همجوار، بسیج همه توان برای افزایش فضای درمانی در شهرستان به ویژه فراهم آوردن داروهای کمیاب برای متقاضیان این داروها و ایجاد داروخانه هلال احمر از جمله فعالیتهای این دانشکده است.



صائمی عنوان کرد: یکی از بزرگترین کارهای انجام شده را تحول در ایجاد روابط عمومی پرتوان برای ارتباط و اطلاع رسانی به مردم و یاری رسانی به دانشکده در خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم دزفول، به همراه ایجاد یک سامانه برای ارتباط مردم با مسئولین دانشکده و ارائه مشکلات برای حل و فصل آنها از برنامه هایی بوده که در چند ماهه اخیر به آن پرداخته شده است.



رئیس دانشکده پزشکی دزفول، توزیع عادلانه بهداشتی درمانی و رفع مشکلات خانه های بهداشت، ارتباط و هماهنگی میان بیمه های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به علاوه صمیمیت و ارتباط موثر با پرسنل و پیگیری مشکلات معیشتی آنان را برای ارائه خدمات بهتر به مردم از دیگر برنامه های دانشکده برشمرد.



وی عنوان کرد: مجوز و بودجه بازسازی، تعمیر و تجهیز بیمارستان های یازهرا و افشار اخذ شده که در سال جاری که سال جهاد اقتصادی است عملیاتی خواهد شد چراکه به جز خدمات دهی به 500 هزار نفر جمعیت دزفول حدود 2.5 میلیون نفر را به صورت پراکنده از استانهای همجوار خدمات رسانی می کنیم.



صائمی تصریح کرد: احداث چند پایگاه اورژانس جاده ای، اضافه کردن اتاقهای عمل جراحی،احداث مراکز ناباروری، مرکز زایمان درآب، مرکز سنگ شکن برومن اندامی، طرح خیرین سلامت و چندین طرح و پروژه دیگر از جمله فعالیت های صورت گرفته این دانشکده است که هم اکنون در حال خدمت رسانی به مردم هستند.