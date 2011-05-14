همایش علمی تخصصی"عفاف و حجاب "برگزار می شود

معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همایش علمی تخصصی عفاف و حجاب با هدف استفاده از آراء و نظریات اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی امین و آگاه به اصول مترقی اسلام به منظور تبیین صحیح مسأله حجاب برگزار می شود.

کتر حسین شفیعی گفت: از دیگر محورهای این همایش می توان به نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی ، آسیب‌شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه، تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش فرهنگ عفاف ، آشنا نمودن جوانان ـ خصوصا دختران ـ برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی و توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی وقلبی وعمل به آنها اشاره کرد.

قائم مقام رئیس دانشگاه ادامه داد: این برنامه از سوی کانون دانشجویی حریم ریحانه معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت معلم و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود.

شفیعی در ادامه افزود : حجاب و عفاف در قرآن کریم، نقش زنان در سازندگی ، تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگی ، دستاوردهای انقلاب اسلامی در اعتلای جایگاه زنان و نقش عفاف و حجاب زنان در مواجهه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم از عمده ترین محورهای این همایش علمی تخصصی است.

وی ادامه داد: این همایش روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه و از ساعت 17 با حضور حجت الاسلام محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی کشور درسالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم خاطر نشان کرد: در طول هفته جاری و تا پایان اردیبهشت ماه برنامه هایی همچون برپایی پنج نمایشگاه با موضوعات تخصصی عفاف و حجاب ، میزگرد علمی حجاب ، برگزاری آزمون مسابقه کتابخوانی، راه اندازی کتابخانه تخصصی و بانک نرم افزار تخصصی عفاف و حجاب ، انتشار DVDتخصصی عفاف و حجاب ، دیدار با بانوان نمونه و محجبه عرصه های فرهنگی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی ، سفر فرهنگی تخصصی عفاف و حجاب و انتشارپنج ویژه نامه تخصصی برگزار و اجرا خواهد شد.