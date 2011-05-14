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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کاشمر تشکیل شد

کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کاشمر تشکیل شد

کاشمر - خبرگزاری مهر: فرماندار کاشمر گفت: کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست فرماندار و دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، سیدمحسن امیرکلالی ظهرشنبه در جلسه شورای مشورتی ایثارگران با اشاره به اینکه این کارگروه با هدف نهادینه کردن فرهنگ شهادت و ایثارگری شکل گرفته، گفت: باید با فرهنگ سازی در جامعه جوانان را با ارزش های انقلاب آشنا کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل این کارگروه امور مربوط به فرهنگ سازی در حوزه زنده نگه داشتن آرمان های شهدا انقلاب ساماندهی شود.

وی انجام کار پژوهشی در زمینه زندگی شهدا و ایثارگران و اصول و ارزش های آنان را اولویت کاری مسئولان عنوان کرد.

فرماندار کاشمر ادامه داد: باید از استعدادها و توانمندی های جوانان در زمینه پژوهش و تحقیق در زندگی شهدا استفاده کرد.

امیرکلالی برای رفع مشکلات ایثارگران و خانواده شهدا این شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

وی افزود: گردهمایی جانبازان شهرستان با حضور مسئولین امور ایثارگران استان در خردادماه و یادواره شهدا ادارات دولتی در سطح شهرستان در هفته دولت، برگزار می شود.
 

کد مطلب 1311065

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