اصفهان در سه رتبه نخست سطح سلامت کشور قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزو دانشگاه‌های سطح یک سلامت کشور قرار گرفته، کسب رتبه 17 در بین 20 دانشگاه برتر کشور و رتبه پنج بین 30 دانشگاه علوم پزشکی شرکت کننده در بررسی‌های صورت گرفته در ISC قابل تامل است.

نقشه جامع سلامت استان اصفهان با توجه به چشم انداز کشور و چشم انداز نظام سلامت کشور نوشته شده است.

در این سند آمده است که شایع‌ترین بیماری‌ها و آسیب‌ها بر اساس DALY ، حوادث عمدی و غیر عمدی، بیماری‌های روانی و اختلال رفتاری، قلب و عروق و بیماری‌های حول و حوش تولد است.

کسب برترین جایگاه در منطقه و دستیابی به جایگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسلامی، انسانی و مدنی تا سال 1404 در حالی جزو اهداف کلان نظام سلامت مطرح شده که قرار است در طول اجرایی شدن این طرح، سه رتبه برتر نظام سلامت را از آن خود کنیم.

کاهش حاملگی ناخواسته به میزان حداکثر 10 درصد ، کم شدن میزان مرگ مادران به میزان 10 در صد هزار، کاهش مرگ نوزادان به میزان حداکثر سه در هزار تا پایان برنامه یعنی در طول 14 سال آینده در حالی مطرح شده است که قابل تامل است و خبر از وضعیت فجیع مر گ و میر مادران و نوزادان بر اثر حاملگی ناخواسته را می‌دهد.

کاهش درصد آنمی به میزان حداکثر دو درصد و کاهش درصد LBW(به مفهوم نوزادان کم وزن) به میزان حداکثر پنج درصد تا پایان برنامه جامع سلامت استان نشان از رشد بالای این دسته از بیماریهاست.

کاهش میزان آلاینده‌های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک آب آشامیدنی حداقل به میزان 10 درصد سال پایه، کم شدن میزان آلاینده‌های خاک( فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک) حداقل به میزان 40 درصد تا پایان برنامه با توجه به گایدلاین‌های WHO ، کاهش باقیمانده مواد شیمیایی(سموم آفات نباتی، هورمون و تتراسیکلین) و آلودگی قارچی در فراورده‌های غذایی به میزان حداقل 10 درصد و کاهش شیوع مصرف فراورده‌های دخانی(سیگار و قلیان) در افراد بالای 15 سال به میزان 10 درصد از اهداف برنامه پیشگیری از سرطان‌های شایع منطقه در این سند ذکر شده است.

آنچه در این سند قابل توجه است کاهش میزان جراحات ناشی از حوادث ترافیکی، کاهش مرگ و میر و ناتوانی ناشی از حوادث غیر عمدی به میزان 10 درصد و کاهش میزان ناتوانی ناشی از حوادث ترافیکی به میزان 20 درصد تا پایان برنامه از اهداف برنامه جامعه ایمن پیشگیری ازحوادث عمدی و غیر عمدی تا پایان سال 1404 است.