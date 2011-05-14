اصفهان در سه رتبه نخست سطح سلامت کشور قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزو دانشگاههای سطح یک سلامت کشور قرار گرفته، کسب رتبه 17 در بین 20 دانشگاه برتر کشور و رتبه پنج بین 30 دانشگاه علوم پزشکی شرکت کننده در بررسیهای صورت گرفته در ISC قابل تامل است.
نقشه جامع سلامت استان اصفهان با توجه به چشم انداز کشور و چشم انداز نظام سلامت کشور نوشته شده است.
در این سند آمده است که شایعترین بیماریها و آسیبها بر اساس DALY ، حوادث عمدی و غیر عمدی، بیماریهای روانی و اختلال رفتاری، قلب و عروق و بیماریهای حول و حوش تولد است.
کسب برترین جایگاه در منطقه و دستیابی به جایگاه اول منطقه در مراعات حقوق اسلامی، انسانی و مدنی تا سال 1404 در حالی جزو اهداف کلان نظام سلامت مطرح شده که قرار است در طول اجرایی شدن این طرح، سه رتبه برتر نظام سلامت را از آن خود کنیم.
کاهش حاملگی ناخواسته به میزان حداکثر 10 درصد ، کم شدن میزان مرگ مادران به میزان 10 در صد هزار، کاهش مرگ نوزادان به میزان حداکثر سه در هزار تا پایان برنامه یعنی در طول 14 سال آینده در حالی مطرح شده است که قابل تامل است و خبر از وضعیت فجیع مر گ و میر مادران و نوزادان بر اثر حاملگی ناخواسته را میدهد.
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