یک کرکس در کرمان پس از علامت گذاری آزاد شد

غلامرضا دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یک قطعه کرکس توسط واحد محیط طبیعی این اداره کل علامت گذاری و در زیستگاه طبیعی خود رها سازی شد.

وی گفت: نصب علامت های مذکور با روش استفاده از فلکسی بنر که برای نخستین بار در کشور توسط کارشناسان اداره کل استان کرمان ابداع و مورد آزمایش قرار گرفت انجام شد.

دامنگیر ادامه داد: روش مذکور نسبت به روش های قدیمی کارا تر بوده و بدون نیاز به زنده گیری مجدد اطلاعات مورد نیاز را از قبیل محل علامت گذاری و آدرس پست الکترونیکی و غیره را به پژوهشگر ارایه می دهد.

وی اضافه کرد: این روش می تواند گام مهمی در تعیین جابجایی های پرندگان، مهاجرت، تخمین جمعیت و سایر فعالیت های تخصصی در خصوص ارتقاء دانش علمی جهت شناخت زندگی پرندگان باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: که کسب نتایج از اقدامات صورت گرفته فوق منوط به همکاری کلیه آحاد مردم بوده که با اعلام محل مشاهده پرنده و اعلام رفتار های ظاهری آن می توانند گام موثری در جهت رسیدن به اهداف پژوهشی سازمان ایفاء کنند.

وی ادامه داد: از تمامی مردم عزیز و دوستدار طبیعت تقاضا می شود که در صورت مشاهده این پرندگان اکیدا از زنده گیری مجدد آنان خودداری کرده و مراتب را به واحد محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان اطلاع دهند.