غلامرضا کاظمی در آخرین روز تمرینات آماده‌سازی تیم نوجوانان صبای قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: خوشبختانه تمامی اعضای تیم آمادگی کامل دارند و برای موفقیت در این دیدار آماده‌ایم.



وی ادامه داد: حتی در صورت صعود به مرحله نهایی، آمادگی نفرات تیم این اطمینان را به ما می‌دهد که نسبت به موفقیت تیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور مطمئن باشیم اما باید در شرایط مسابقه نیز این آمادگی را اعضای تیم مقابل تیم‌های حریف به نمایش بگذارند.



سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم اضافه کرد: در طول یک هفته گذشته خوشبختانه شرایط بسیار خوبی در شهر مقدس قم از سوی هیئت باشگاه صبا برای برنامه های آماده سازی تیم فراهم شده بود و در مدت برگزاری تمرینات توانستیم به خوبی نفرات را آماده این دیدار حساس کنیم.



وی تصریح کرد: سال های زیادی است که در این رشته ورزشی فعالیت می‌کنم و با تجربیات کار در رده های سنی پایه به خوبی از شرایط تیم اطلاع دارم، به همین خاطر امیدوارم بتوانیم در رقابت‌ با تیم خوب صنعت نفت آبادان و شکست این تیم موفقیتی بزرگ را برای فوتبال قم و باشگاه صبا رقم بزنیم.



کاظمی خاطرنشان کرد: تمرینات و برنامه های آماده سازی تیم صبای قم در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و طی آن بازیکنان ما در صحت و سلامت کامل و همچنین با روحیه بسیار بالا زیر نظر کادر فنی تمرینات آماده‌سازی را برگزار کردند.



وی ابراز داشت: مسابقات هفته پایانی مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور امروز در حالی برگزار می‌شود که به نظر من حساس ترین بازی دیدار صبای قم و صنعت نفت آبادان است زیرا یکی از این دو تیم به مرحله نهایی صعود می کنند.



سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم یاد آور شد:‌ صعود به مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور بسیار شیرین است و این مهم برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما در صورتی که نتوانیم به این مهم دست یابیم باز هم از ارزش های تیم ما کاسته نمی شود.



وی تصریح کرد: تیم‌‎ که در مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور موفق به کسب مقام‌های اول و دوم شوند، جواز حضور در مسابقات مرحله نهایی را کسب می‌کنند تا از بین آنها تیم های فینالیست لیگ برتر این فصل مشخص شود.



خاطرنشان می شود: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز در دیداری خانگی در مجموعه ورزشی تختی قم میزبان تیم صنعت نفت آبادان است.