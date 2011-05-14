عملیات لوله گذاری از جزیره خارگ به سکوی فروزان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خارگ، کشتی لوله گذار ابوذر 1200 در 700 متری غرب جزیره خارگ مستقر و عملیات کابل گذاری پروژه نیز آغاز شده تا پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 24 اینچ از جزیره خارگ به سکوی نفتی فروزان را اجرا کند .

طرح احداث این خط لوله 100 کیلومتری با هدف انتقال گاز همراه نفت منطقه فروزان به جزیره خارگ انجام و گاز همراه نفت سکوی فروزان در نهایت وارد تاسیسات ان جی ال خارگ خواهد شد .

در پایان مراحل راه اندازی نهایی تاسیسات جمع آوری گازهای همراه نفت (ان جی ال) در منطقه خارگ، محصولات ارزشمندی از جمله متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و میعانات گازی تولید می شود که ارزش آنها دست کم شش میلیون دلار در روز برآورد شده است .