عملیات لوله گذاری از جزیره خارگ به سکوی فروزان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خارگ، کشتی لوله گذار ابوذر 1200 در 700 متری غرب جزیره خارگ مستقر و عملیات کابل گذاری پروژه نیز آغاز شده تا پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 24 اینچ از جزیره خارگ به سکوی نفتی فروزان را اجرا کند.
طرح احداث این خط لوله 100 کیلومتری با هدف انتقال گاز همراه نفت منطقه فروزان به جزیره خارگ انجام و گاز همراه نفت سکوی فروزان در نهایت وارد تاسیسات ان جی ال خارگ خواهد شد.
در پایان مراحل راه اندازی نهایی تاسیسات جمع آوری گازهای همراه نفت (ان جی ال) در منطقه خارگ، محصولات ارزشمندی از جمله متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و میعانات گازی تولید می شود که ارزش آنها دست کم شش میلیون دلار در روز برآورد شده است.
طرح بزرگ ان جی ال خارگ بخشی از هدف استراتژیک شرکت ملی نفت ایران از سوختن بی دلیل گازهای همراه نفت در تاسیسات تولیدی جلوگیری خواهد کرد.
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