36 کیلوگرم سنگ الماسه در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران گروه های مرزی 113 بازرگان در هنگ مرزی ماکو برابر اخبار واصله از منابع خبری مبنی بر قاچاق سنگ های قیمتی از سمت ترکیه به ایران اقدامات کنترلی و بازرسی از خودروهای ورودی گذرگاه مرزی را تشدید نمودند.

این گزارش حاکیست ماموران به یک دستگاه خودروی وانت که از سمت ترکیه به ایران در تردد بود مشکوک و با بازرسی از آن مقدار بیش از 10 کیلوگرم نقره و همچنین 36 کیلو و 500 گرم سنگ الماسه را که در زیر صندلی عقب خود جاسازی نموده بود را کشف و ضبط نمودند و همچنین از خودروی مذکور یک عدد اسپری گاز اشک آور نیز کشف گردید.

ماموران مواد مکشوفه را پس از ثبت در پرونده، همراه راننده وانت به مراجع قضایی ارسال کردند.