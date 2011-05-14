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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۸

ساخت نمازخانه و سالن ورزشی اولویت آموزش و پرورش در خراسان رضوی است

ساخت نمازخانه و سالن ورزشی اولویت آموزش و پرورش در خراسان رضوی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ساخت نمازخانه و سالن ورزشی اولویت آموزش و پرورش در خراسان رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد تقی فخریان ظهر شنبه در دومین همایش علمی دانش پژوهان جوان تربیت بدنی با اشاره به بیان رهبری مبنی بر اهمیت تحصیل، تهذیب و ورزش، گفت: یکی از تحولات بنیادی آموزش و پرورش، توجه به تربیت بدنی است.

وی با بیان اینکه هیپچ فردی معلم ورزش نمی شود تا وقتی خاک زمین را حس کند، تصریح کرد: ورزشکاران در هنرستانهای تربیت بدنی علاوه برکار جسمی به مسائل روحی و خودسازی اخلاقی نیز باید همت گمارند که همان تذهیب است.

وی افزود: اکنون با همراهی دولت تلاش می شود تمام دانش آموزان از امکانات و فضاهای ورزشی بهره مند شوند.

وی تولید علم و نرم افزارهای تخصصی در حوزه ورزش را از بنیادی ترین عرصه های موفقیت دانش آموزان و دانش پژوهان تربیت بدنی دانست که می تواند راهگشای توسعه فن آوری اطلاعات در این زمینه باشد.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با بیان این که  40 مقاله پذیرفته شده دانش پژوهان عرصه ورزش در این همایش با رویکرد تربیت بدنی و زندگی ارائه می شود، افزود: 24 مقاله با رای هیئت داوران قرات می شود و 16 پوستر هم به نمایش در می آید.

عباسعلی میرسیستانی هدف برگزاری این همایش علمی را انجام تحقیق و پژوهش علمی توسط دانش آموزان دانست.
وی با اشاره به استخدام تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان هنرستانهای تربیت بدنی که موفق به اخذ مدارک عالی شدند، افزود: اکنون زمینه اشتغال هنرجویان این رشته در بخش های داوری، اداره استخرها و مربی مدارس نیز فراهم است.

وی بیان کرد: خراسان رضوی تنها 7 هنرستان تربیت بدنی دارد که 2 آموزشگاه آن دخترانه است.

فخریان افزود: این مدارس در تربت حیدریه، سبزوار، قوچان، نواحی 5،7،4 و یک مشهد واقع است که توانسته هزار دانش آموز علاقه مند را جذب کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش تعداد هنرستان های تربیت بدنی در استان به خصوص مناطق محروم امکان ادامه تحصیل دانش آموزان علاقه مند و مستعد ورزشکار به صورت علمی فراهم شود.

کد مطلب 1311081

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