محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید ورود ماموران حراست به محل هیئت جودو تهران و مشاهده اتفاقاتی خارج از عرف ورزشی گفت: متاسفانه رئیس هیئت را در حالتی خاص مشاهده کرده اند و اینکه ایشان عنوان کرده اند ما کلید آن محل را داشته ایم تنها برای گمراه کردن ذهن مردم عنوان شده است.

رئیس هیئت جودو شمالشرق افزود: تائید می کنم که کلید دارم ولی تنها کلید دفتر هیئت شمالشرق را که در همان محل هست در اختیار دارم. این جریان در محل انبار هیئت اتفاق افتاده که کلیدش هم در اختیار مسئولان خود هیئت است.

وی افزود: آقای وکیلی در محل انبار هیئت با قلیان و ذغال روشن مشاهده شده است. ضمن اینکه هنگام ورود نمایندگان حراست وی با کت و شلوار زیر "پتو" خود را مخفی کرده است! حالا نمی دانم چرا با طرح موضوعات بی اساس می خواهد افکار عمومی را منحرف کند. اینکه ما کلید این محل را داریم برای این دوره نیست و در دوره های قبلی و روسای قبلی هم کلید داشتیم. حالا سوال من این است که چرا در همان زمان چنین اتفاقی نیفتاد.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارمندی که مدعی شده‌اند قلیان برای اوست و اخراج شده، اقوام نزدیک رئیس است و اخراج هم نشده است! من به صراحت می گویم که ایشان در حال کشیدن قلیان در انبار گرفتار شده و طرح مسائل دیگر و نام بردن از افراد غیر هم برای شانه خالی کردن از تخلف صورت گرفته انجام شده است.

اواخر هفته گذشته و به دنبال رسیدن اخباری به حراست تربیت بدنی شمالشرق مبنی بر اسعتمال مواد مخدر در هیئت جودو استان تهران، ماموران ضمن حضور در محل با عوامل آن برخورد کردند.