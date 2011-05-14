سردار وحیدی در پایان بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های وزارت دفاع در زمینه طراحی و ساخت اقیانوس پیما توضیح داد: در حوزه اقیانوس پیما در دو حوزه اقیانوس پیما و کشتی های جنگی و همچنین اقیانوس شناسی که شامل اقیانوس پیمای تحقیقاتی می شود فعالیت‌هایی در دستور کار قرار دارد.

وزیر دفاع ادامه داد: در بخش اقیانوس پیما پروژه‌هایی در خصوص کشتی‌های جنگی تعریف شد که در حال حاضر این کشتی‌ها تولید شده است و قادر به حرکت در اقیانوس‌ها هستند.

وی ادامه داد: در این حوزه همچنین طراحی و ساخت ناوشکن‌های بزرگ در دستور کار قرار دارد.

وحیدی با اشاره به فعالیت‌های این وزارتخانه در بخش اقیانوس پیمای تحقیقاتی خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه‌هایی در زمینه طراحی و ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی داریم که این پروژه با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان زمان دقیقی برای کاربردی شدن این اقیانوس پیما اعلام کرد ادامه داد: این پروژه به تازگی آغاز شده است که به زمان دقیقی نمی‌توان برای اجرایی شدن آن اعلام کرد.

وزیر دفاع همچنین به فعالیت‌‌های علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری اعضای هیئت علمی متخصص فعالیت‌های علمی را در حوزه های مختلف شروع کرده که این مهم می‌تواند نقطه مهمی در توسعه کشور باشد.

وی یادآور شد: یکی از موضوعات مورد توجه در خصوص این دانشگاه به کارگیری تولید دانش و کاربردی کردن دستاوردهای این محصولات فناورانه است. از این رو دانشگاه‌ می‌تواند الگویی در جهت حرکت سایر دانشگاهها باشد.