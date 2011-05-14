آمریکا باید خوی نظامی گری خود را کنار بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "ان تی وی" آلمان در تحلیلی به قلم "منفرد بلسکینگ" نوشت: آمریکائی ها همواره سعی می کنند تا رهبران القاعده را از میدان به در کنند. اسامه بن لادن هم حالا مرده، اما این در حالی است که یک دادگاه منظم برای اینکه تمام جنایتکاران از جمله بن لادن در آن محاکمه شوند وجود دارد. بنابراین باید حقوق بشری که بخصوص واشنگتن از آن دم می زند (درجریان مجازات جنایتکاران) رعایت شود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه آمریکا از اعضای اصلی سازمان ملل به شمار می رود اظهار داشت: ایالات متحده با حمله و تجاوز به سومالی ، افغانستان، عراق وهدایت هواپیماهای بدون سرنشین خود به خارج از قلمروش هیچ نتیجه ای به دست نیاورد.

این در حالی است که جراحت و نقض حقوق بشرهای فاحش و آشکاری در جریان تجاوز نیروهای آمریکایی به یک کشور بیگانه رخ می دهد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: برای اینکه واقعا ارزشهای دموکراسی در دنیا حکمفرما شود باید آمریکا از در پیش گرفتن خوی نظامی گری در سیاست خارجی اش دست بردارد و به راه حل دیپلماسی و مذاکره رو آورد. زمانی که باراک اوباما پا به کاخ سفید گذاشت امیدواری در این باره بسیار زیاد بود این در حالی است که وی تا به حال در راه صلح هیچ کاری به جز حرف زدن انجام نداده است.

با هر هواپیمای بدون سرنشین و هر نیروی آمریکایی که به خاک کشورهای دیگر وارد می شود این احتمال افزایش می یابد که کبوتر زیبای صلح به دیو انتقام تبدیل شود و نتیجه عکسی را برای آمریکاییها به بار آورد.