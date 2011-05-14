کرمانشاه در بخش کشاورزی ممتاز و منحصر به فرد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی ظهر شنبه در نشستی خبری که با حضور خبرنگاران شبکه های تلویزیونی عراق که به کرمانشاه آمده بودند برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت اقتصادی استان، اظهار داشت: بیش از 45 درصد از کالاهایی که از ایران به کشور عراق صادر می شود از مرزهای کرمانشاه خارج می شود.

وی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه ای که بین استان کرمانشاه و استان دیالی عراق منعقد شده، گفت: استان کرمانشاه به تمام تعهدات خود عمل کرده ولی تاکنون از سوی استان دیالی اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه افزود: آماده مذاکره تجاری مجدد با طرفین استان دیالی عراق به شرط داشتن پشتوانه اجرایی هستیم.

می توانیم در تمام بخش ها صادرات به عراق را گسترش دهیم

میرزایی تصریح کرد: ما آمادگی لازم در خصوص ایجاد بسترها و زیرساختها در بازسازی عراق را داریم و می توانیم در تمام بخش ها، صادرات به عراق را گسترش دهیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به نقش مهم رسانه ها در توسعه روابط تجاری طرفین، گفت: بدون حضور رسانه ها امکان پیشبرد کارهای تجاری وجود ندارد و ما همیشه در بخش بازرگانی آمادگی لازم جهت همکاری با رسانه ها چه داخلی و چه خارجی را داریم.

داریوش پناهی معاون بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز گفت: تبادل تجاری خوبی بین کرمانشاه و عراق وجود دارد.

وی با بیان اینکه پایانه مرزی خسروی یکی از معبرهای مهم تجاری بین استانهای کرمانشاه و دیالی می باشد، ابراز امیدواری کرد با انجام تعهدات از سوی مقامات استان دیالی عراق شاهد گسترش روابط تجاری بین این دو استان باشیم.