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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۴۰

بانک اطلاعات آثار با محوریت امام رضا (ع) در مشهد ارائه می شود

بانک اطلاعات آثار با محوریت امام رضا (ع) در مشهد ارائه می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه فرهنگی جشنواره امام رضا (ع) گفت: به منظور شناسایی مجموعه آثار تولیدشده با موضوع فرهنگ رضوی و شناسایی افرادی که تاکنون در این عرصه فعالیت داشته اند، بانک اطلاعات با محوریت امام رضا (ع) تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید محمدی ظهر شنبه در گردهمایی بررسی مصوبات نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در مشهد، اظهار داشت: تبادل تولیدات و آثار منتشره در دستور کار دبیرخانه های موضوعی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران غرفه ویژ ه ای به منظور نمایش و توزیع کتاب های مرتبط با موضوع امام رضا (ع) در تمام نمایشگاه های کتاب استانی ایحاد می کند.

وی ادامه داد: به منظور رسیدگی و نظارت بر امر پژوهش و تولید در زمینه کتابهای منبع، مرجع و آثار فاخر نیازمند فعال شدن شورای عالی متشکل از صاحب نظران توانمند در دبیرخانه مرکزی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است.

وی افزود: به منظور اجرایی شدن این بخش پس از بازنگری در خصوص شورای علمی نسبت به تصویب و انتشار فراخوان و اطلاع رسانی مناسب اقدام می شود.

رئیس کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) خاطر نشان کرد: تولید و انتشار کتاب های مرتبط با سیره امام رضا (ع) و جشنواره های موضوعی نیازمند حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی اضافه کرد: در راستای تقویت، توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از آثار مکتوب مذهبی نسبت به حمایت از انتشار و خرید کتب مرتبط با موضوع امام رضا (ع) اقدام می شود.
 

کد مطلب 1311089

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