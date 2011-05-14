بانک اطلاعات آثار با محوریت امام رضا (ع) در مشهد ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید محمدی ظهر شنبه در گردهمایی بررسی مصوبات نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در مشهد، اظهار داشت: تبادل تولیدات و آثار منتشره در دستور کار دبیرخانه های موضوعی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران غرفه ویژ ه ای به منظور نمایش و توزیع کتاب های مرتبط با موضوع امام رضا (ع) در تمام نمایشگاه های کتاب استانی ایحاد می کند.

وی ادامه داد: به منظور رسیدگی و نظارت بر امر پژوهش و تولید در زمینه کتابهای منبع، مرجع و آثار فاخر نیازمند فعال شدن شورای عالی متشکل از صاحب نظران توانمند در دبیرخانه مرکزی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است.

وی افزود: به منظور اجرایی شدن این بخش پس از بازنگری در خصوص شورای علمی نسبت به تصویب و انتشار فراخوان و اطلاع رسانی مناسب اقدام می شود.

رئیس کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) خاطر نشان کرد: تولید و انتشار کتاب های مرتبط با سیره امام رضا (ع) و جشنواره های موضوعی نیازمند حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی اضافه کرد: در راستای تقویت، توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از آثار مکتوب مذهبی نسبت به حمایت از انتشار و خرید کتب مرتبط با موضوع امام رضا (ع) اقدام می شود.

