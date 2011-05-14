محبوبه والیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: هم‌اکنون وزارت بهداشت با ارتقای تحصیلی ماماها از کاردانی به کارشناسی موافقت کرده که درصدد فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر هستیم.

وی ادامه داد: هم‌اکنون تعداد زیادی از ماماها همراه پزشکان در قالب طرح پزشک خانواده پاسخگوی نیاز زنان در حوزه بهداشت و درمان هستند.

رئیس جمعیت مامایی استان اصفهان از فعالیت‌های عمده جهان در زمینه سلامت مادران خبر داد وعنوان کرد: امروزه رشته مامایی در سطح جهان ارتقای خوبی یافته و در این بین تلاشهای ارزشمند جمعیت مامای ایران در این موفقیت بی‌تاثیر نبوده است به گونه‌ای که در حال حاضر امروز سکان‌دار رتبه سوم جهان هستیم.

وی به طرح کارنوال سلامتی از سال گذشته در اصفهان خبر داد وبیان کرد: کارنوال سلامتی مادران برای نخستین بار از اصفهان آغاز شد و درصدد جهانی کردن این طرح هستیم.

والیانی با بیان اینکه به زودی مشکل ماماهای بیکار در سطح کشور رفع خواهد شد، اضافه کرد: در صورتیکه به ازای هر هزار زایمان، 10 ماما در هر بیمارستان استخدام شود این معضل حل می‌شود.

وی اظهار داشت: در صورتی که نگاه درمان‌نگر به سلامت‌محور تغییر کند سلامت مادر و نوزاد تامین می شود واین کار تنها راه‌حل این مسئله است.

رئیس جمعیت مامایی استان اصفهان گفت: در واقع استان اصفهان به عنوان یک شهر پیشتاز در عرصه سلامت و بهداشت برای جهانی شدن کارنوال سلامت تلاش کرده و امید است سال آینده شاهد اجرای آن در سراسر دنیا خواهیم بود.