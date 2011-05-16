یک میلیون قطعه بچه ماهی در استخرهای همدان رهاسازی شد

علی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از این تعداد 340 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی و سرد آبی برای ترویج توسعه آبزی پروری به متقاضیان واگذار شد.

وی گفت: این تعداد شامل 60 هزار قطعه ماهی گرم آبی شامل کپور، فیتوفاک، آمور و بیگ هد است که در استخرهای شهرستانهای فامنین، بهار، آلفاوت ملایر و گنبد چای همدان رهاسازی شد.

مدیر شیلات استان همدان افزود: 280 هزار قطعه دیگر نیز شامل بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان سرد آبی است.

با اشاره به اینکه در استان همدان 750 استخر پرورش ماهی وجود دارد، گفت: در سال گذشته بیش از سه هزار و 750 تن انواع ماهی در استان همدان تولید شد.

مدیر شیلات جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در برخی شهرستان های استان همدان با بهره گیری از روشهای نوین دهکده شیلاتی ایجاد شده است، گفت: روستای بابا رستم شهرستان نهاوند با تولید سالانه 45 تن ماهی قزل آلا سرد آبی به عنوان نخستین دهکده شیلاتی غیر ساحلی کشور در سال 87 معرفی شد.

وی هزینه رهاسازی بچه ماهی ها را 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 50 نفر در مراکز تکثیر ماهی همدان فعال هستند.