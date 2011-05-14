برای گرفتن 3 امتیاز از نفت کار سختی نداریم

رضا کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با حساس ندانستن دیدار صبای قم مقابل تیم صنعت نفت آبادان در هفته شانزدهم از دور برگشت دهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: امیدواریم صبای قم بتواند با کسب سه امتیاز در این دیدار فاصله خود را با همین تیم صنعت نفت آبادان و ملوان در جدول کمتر کند.



روز سختی در انتظار صنعت نفت آبادان خواهد بود



وی ابراز داشت: جایگاه فعلی تیم صنعت نفت آبادان در جدول رده‌بندی لیگ برتر به شکلی است که این تیم با یک امتیاز بیشتر از صبای قم قعطا برای کسب امتیاز از بازی روز یکشنبه با انگیزه زیادی به میدان خواهد آمد اما تیم ما در لیگ امسال، تیم پرمهره و بسیار خوبی است که از کادر فنی توانمندی بهره می‌برد و در این دیدار روز سختی در انتظار صنعت نفت آبادان خواهد بود.

برابر تیم صنعت نفت آبادان بازیکن مصدوم نداریم



سرپرست تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: در مسابقه‌ای که قرار است در قم برگزار شود، برابر تیم صنعت نفت آبادان خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم اما دو محروم داریم ولی با توجه به وجود تمام بازیکنان خوب تیم، هدف ما کسب امتیاز از تیم صنعت نفت آبادان است تا بتوانیم روند رو به رشد خود را ادامه دهیم.



وی در خصوص وضعیت تیم صبای قم در آستانه این دیدار خانگی عنوان کرد: باید شرایط و اتفاقات مسابقه را در نظر گرفت زیرا در صورتی ‌که روند بازی به نفع ما پیش برود، مطمئنا تیم صبا برای کسب هر سه امتیاز بازی خواهد کرد ضمن اینکه با انگیزه‌ای که صبای قم برای کسب نتیجه پیروزی دارد، نتیجه‌ای که کمتر از سه امتیاز را به دنبال داشته باشد مورد رضایت بازیکنان و هواداران نیست.



حضور صبای قم در مکان دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر



کشوری با اشاره به حضور صبای قم در مکان دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر تصریح کرد: این جایگاه با تلاش فراوان بازیکنان، کادر فنی و مدیریت باشگاه به ‌دست آمده است ولی با توجه به بازیکنان بسیار خوبی که در تیم عضویت دارند، هدف ما قرار گرفتن در رده هشتم جدول است و صبای قم توان و شایستگی کسب این جایگاه را دارد.



وی با اشاره به برتری صبای قم در دیدار مقابل تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: صبای قم در این مسابقه از شرایط آرمانی و خوبی برخوردار بود، ضمن اینکه در این دیدار بازیکنان ما از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده کردند و صاحب برتری شدند.

به رده‌های بالای جدول فکر می کنیم



سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: نگرانی ما تا قبل از بازی با تراکتورسازی این بود که از دست رفتن امتیاز در بازی دور رفت در روزهای پایانی لیگ دهم برای ما مشکل‌ساز نشود اما خوشبختانه در تبریز نتیجه خوبی گرفتیم و در این دو بازی نیز به فکر کسب امتیازات لازم در مقابل حریفان هستیم و به رده‌های بالای جدول فکر می کنیم.



وی یادآور شد: صبای قم در 32 مسابقه قبل خود 9 پیروزی، 13 تساوی و 10 باخت برابر حریفان کسب کرده است اما پیروزی ما در آخرین بازی خارج از خانه برابر تیم تراکتورسازی با نتیجه 2 بر یک سبب افزایش روحیه بازیکنان صبای قم شده است.



مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و صنعت نفت آبادان از هفته سی ‌و سوم دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از ساعت 17 عصر یک‌شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت ماه به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.