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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

طرح جامع بازارچه های مرزی شوشمی و شیخ صالح استان کرمانشاه تصویب شد

طرح جامع بازارچه های مرزی شوشمی و شیخ صالح استان کرمانشاه تصویب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه از تصویب طرح جامع بازارچه های مرزی شوشمی و شیخ صالح خبر داد.

شهرام کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان که به ریاست استاندار برگزار شد، طرح جامع بازارچه مرزی شوشمی پاوه و شیخ صالح ثلاث باباجانی به تصویب رسید و مقرر شد سازمان همیاری شهرداریهای استان بعنوان مدیر و مجری بازارچه های مرزی استان این طرح ها را اجرا کند.

وی با اشاره به نقشه برداری، تهیه نقشه های توپوگرافی و تهیه طرح جامع این بازارچه ها، گفت: در طرح جامع این بازارچه ها، همانند بازارچه پرویزخان تمام  فضاهای مورد نیاز از قبیل انبار، سردخانه، سالن ملاقات های مرزی، دفاتر تجار و بازرگانان، رستوران، سکوهای تخلیه و بارانداز کالا، قسمت های اداری، استراحتگاه کارگران و رانندگان، پارکینگ خودروهای سبک و سنگین و ... پیش بینی شده و در فازهای مختلف اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه با بیان اینکه ساماندهی بازارچه های مرزی سبب افزایش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه می شود، گفت: سازمان همیاری شهرداریهای استان با تمام توان جهت توسعه بازارچه های مرزی استان تلاش می کند.

کد مطلب 1311102

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