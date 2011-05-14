  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

میری:

"مرهم" ساعت‌ها با مخاطب می‌ماند

"مرهم" ساعت‌ها با مخاطب می‌ماند

مازیار میری در یادداشتی درباره "مرهم"، فیلم تازه علیرضا داودنژاد را مرهمی ماندگار برای دوستداران سینمای ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگردان سینما در یادداشتی که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده نوشته: برای علیرضا داوودنژاد فیلمساز "نازنین"، "نیاز"‌ ما "بچه‌های بد" برای شیرین کردن مصائب این روزها مرهمی هم بود که شما هویدایش کردید مرهمی از جنس عزیز، و عزیزی نگران، نگران نسلی که بچه‌های بد خواندشان برای اینکه مرهم طلب نکند و مرهم نود دقیقه‌ای شما تا ساعت‌ها و روزها می‌ماند، کاش مرهم دیگر آید برای تکرار لذتی که از مرهمت بردیم.

فیلم سینمایی "مرهم" به کارگردانی علیرضا داودنژاد با بازی طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، احترام حبیبیان و... روی پرده سینماها است.

کد مطلب 1311108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها