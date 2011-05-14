به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگردان سینما در یادداشتی که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده نوشته: برای علیرضا داوودنژاد فیلمساز "نازنین"، "نیاز"‌ ما "بچه‌های بد" برای شیرین کردن مصائب این روزها مرهمی هم بود که شما هویدایش کردید مرهمی از جنس عزیز، و عزیزی نگران، نگران نسلی که بچه‌های بد خواندشان برای اینکه مرهم طلب نکند و مرهم نود دقیقه‌ای شما تا ساعت‌ها و روزها می‌ماند، کاش مرهم دیگر آید برای تکرار لذتی که از مرهمت بردیم.

فیلم سینمایی "مرهم" به کارگردانی علیرضا داودنژاد با بازی طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، احترام حبیبیان و... روی پرده سینماها است.