پارک آزادگان کرج به بهره برداری می رسد

حسین صدرایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: از اواخر سال گذشته احداث این پارک به منظور ارتقای سرانه فضای سبز منطقه و همچنین بهبود وضعیت خدماتی و تفریحی در دستور کار شهرداری این منطقه قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه زمان بندی صورت گرفته قرار بود این پارک در ظرف مدت چهار ماه به بهره برداری برسد که خوشبختانه با تلاش مدیران و کارکنان شهرداری این مهم زودتر از موعد مقرر به انجام رسید.

پارک آزادگان به خرمشهر تغییر نام می دهد

این مدیر شهری با اشاره به اینکه این پارک همزمان با گرامیداشت سوم خرداد به بهره برداری می رسد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عملیات احداث این پارک زودتر از موعد مقرر صورت گرفته و همزمان با گرامیداشت سوم خرداد و میلاد مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) در اختیار مردم منطقه قرار می گیرد، به پارک خرمشهر تغییر نام خواهد داد.

وی افزود: پارک خرمشهر در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع احداث و به وسایل کامل تندرستی، وسیله بازی کودکان و مسیری مناسب برای پیاده روی تجهیز شده است.

صدرایی اعتبار این طرح را دو میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: برای احداث این پارک دو میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود که با توجه به اقدام شایسته مدیران و کارکنان شهرداری قریب به 600 میلیون ریال در آن صرفه جویی صورت گرفته و با رقمی معادل 140 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

گفتنی است طی بازدیدهایی که از سوی شهردار کلانشهر کرج و همچنین رئیس شورای اسلامی صورت گرفت ضمن ابراز رضایت از این اقدام شهرداری منطقه از تلاشها و خدمات شهرداری به منظور اتمام پروژه زودتر از موعد مقرر تقدیر به عمل آمده بود. رئیس شورای اسلامی شهر در این رابطه تاکید کرد: با عملکرد مناسب خدمات شهرداری در سطح کلانشهر کرج می توان موجبات رضایت و خرسندی بیش از پیش شهروندان را فراهم کرد.