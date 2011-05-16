  1. استانها
  2. همدان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۵

مدیر مکتب النور همدان عضو شورای قرآنی کشور شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون فرهنگی و هنری مکتب النور همدان به عنوان یکی از اعضای شورای قرآنی ستاد عالی کانونی فرهنگی و هنری مساجد کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال تلطفی در همایش فعالان قرآنی مساجد کشور که اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای شورای قرآنی ستاد عالی انتخاب شد.

نخستین همایش مساجد فعال قرآنی سراسر کشور به همت ستاد عالی کانون های مساجد کشور و مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در مشهد به مدت دو روز با حضور 300 نفر از قاریان، مفسران و اساتید قرآنی برگزار شد.

همچنین در این همایش از مفسران، قاریان و اساتید برجسته قرآنی سراسر کشور تقدیر شد که مسعود رستنده از همدان به عنوان استاد فعال جلسات قرآنی مساجد تجلیل شد.

کد مطلب 1311112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها