مدیر مکتب النور همدان عضو شورای قرآنی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال تلطفی در همایش فعالان قرآنی مساجد کشور که اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای شورای قرآنی ستاد عالی انتخاب شد.

نخستین همایش مساجد فعال قرآنی سراسر کشور به همت ستاد عالی کانون های مساجد کشور و مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در مشهد به مدت دو روز با حضور 300 نفر از قاریان، مفسران و اساتید قرآنی برگزار شد.

همچنین در این همایش از مفسران، قاریان و اساتید برجسته قرآنی سراسر کشور تقدیر شد که مسعود رستنده از همدان به عنوان استاد فعال جلسات قرآنی مساجد تجلیل شد.