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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

"پکی از سیگار" دوباره در کتابفروشی‌ها دمیده شد

"پکی از سیگار" دوباره در کتابفروشی‌ها دمیده شد

مجموعه شعر "پکی از سیگار" سروده‌های اوکتای رفعت با ترجمه رسول یونان از سوی نشر امرود تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 77 شعر کوتاه از این شاعر مطرح ترکیه است که عناوین برخی از آنها عبارتند از ملاقات در پاییز، شب گربه‌ای، ترک گفتن یک شهر، آوازی برای زندگی و جدایی در پاییز.

در شعر "رهایی" می‌خوانیم: اگر تمام تاریکی‌ها را به شما بدهم/ نمی‌توانید/ شب را از رفتن بازدارید/ آب، این چشمه روشنی و زلالی/ ار شیر خانه‌هایتان/ جاری می‌شود و می‌رود/ و شما نمی‌توانید/ جلوی آن را بگیرید/ از دور/ به دریا می‌نگرم/ شما شنا می‌کنید/ یک پرنده پرواز می‌کند/ یک کشتی می‌گذرد/ اما شما نمی‌توانید مانع آنها باشید.

اوکتای رفعت در سال 1914 میلادی در ترایزون ترکیه به دنیا آمد و در سال 1988 در سن 64 سالگی به قول مترجم این کتاب، در استانبول خود را به مردن زد و تصمیم گرفت در آینه شعر زندگی کند.

کتاب "پکی از سیگار" یکی از مطرح‌‌ترین مجموعه شعرهای رفعت  در غرفه نشر امرود در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران نیز عرضه می‌شود.

چاپ دوم کتاب "پکی از سیگار" با شمارگان 1000 نسخه در 88 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1311114

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