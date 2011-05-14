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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

مبنای علمی و دانشگاهی نقطه عطف همایش ملی قشم است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه گرمسار گفت: مبنای علمی و دانشگاهی با حضور اساتید و چهره های دانشگاهی در همایش ملی قشم نقطه عطف این همایش است.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، دکتر جواد رحیمی مقدم ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: حضور اساتید علمی، محققان، صاحبنظران و پژوهشگران در غنای علمی همایش ملی قشم، چشم انداز آینده تاثیر فراوانی داشته و مقالات ارایه شده در این همایش می تواند در ترسیم چشم انداز این جزیره موثر باشد.

وی ادامه داد: استفاده از راهکارها و مطالعات کاربردی مقالات که از سوی مقامات علمی کشور به این همایش ارائه شده، در صورت اجرایی شدن می تواند تهدیداتی راکه در این منطقه وجود دارد به فرصت مطلوب تبدیل کند.

عضو هیئت علمی همایش ملی قشم با اشاره به توسعه و تحولاتی اخیر در منطقه آزاد قشم ادامه داد: جزیره قشم با قابلیتهای موجود و نگاه اثر بخش مدیران سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص رشد این جزیره، شاهد توسعه و تحولات گسترده ای در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و تعیین چشم انداز مناسب برای این جزیره یکی از دغدغه های اصلی مسئولان این سازمان است.

رحیمی مقدم خاطرنشان کرد: خوشبختانه پیشرفت این جزیره در همه بخشها محسوس است و با نگاهی به وضعیت ساخت و سازهای انجام شده و در بسیاری از ساخت و سازهای جدید بافتهای معماری از الگوهای سنتی و بومی تاثیر گرفته و هنر  تلفیق معماری سنتی و مدرن در این جزیره کاملا مشهود است.

وی یادآور شد: همایش ملی قشم که با حضور اساتید داخلی و خارجی با ابعاد ملی و فراملی  برگزار می شود به طور قطع در روند توسعه و پیشرفت جزیره قشم تاثیر گذار است.

کد مطلب 1311115

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