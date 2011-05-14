تولید نرم افزارهای ملی با همکاری 4 دانشگاه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود اشرفی در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: برنامه‌های توسعه ای این مرکز در دو بخش توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری و توسعه نرم افزار است.

مجری طرح ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در بخش سخت افزار ما وارد کننده هستیم، گفت: تولید سخت افزار در کشور توجیه اقتصادی ندارد از این رو به نظر می‌رسد در این حوزه اقدام شود اما در بخش نرم افزار برنامه‌هایی را در دستور کار داریم تا نسبت به تولید نرم افزارهای داخلی اقدام شود.

اشرفی به مذاکره با 4 دانشگاه در خصوص تولید نرم افزارهای ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکراتی با دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی خواجه نصیر و صنعتی امیرکبیر در حال انجام است تا با تدوین آیین‌نامه‌هایی اقدام به تولید نرم افزارهای ملی در زمینه‌ کاربردی شود.

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر اینکه اعتبارات اولیه برای تولید این نرم افزارها از سوی نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این بودجه تا کنون محقق نشده است و امیدواریم با توجه بیشتر بتوانیم جهش‌های چشمگیری در خصوص تولید نرم افزارهای کاربردی داشته باشیم.

اشرفی همچنین با بیان اینکه مرکز ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان در اسفند 89 سرویس دهی خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: یکی از بزرگترین چالش های موجود در زمینه ارایه خدمات مرکز ابررایانش کندی سرعت اینترنت است که امیدواریم با توسعه شبکه گرید ملی و زیرساخت شبکه اینترانت داخلی بتوان این چالش را برطرف کرد.