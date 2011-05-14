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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

"شکوفه های تابان" در یزد تولید می شود

"شکوفه های تابان" در یزد تولید می شود

یزد - خبرگزاری مهر: گروه کودک و نوجوان سیمای شبکه تابان برنامه "شکوفه های تابان" را تولید و پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، برنامه کودک شکوفه های تابان به طور زنده با حضور تعدادی از کودکان یزدی در استودیو سیمای شبکه تابان تولید و پخش خواهد شد.

در این برنامه تلاش شده با ایجاد فضایی شاد و با به کارگیری آیتمهای نمایشی متنوع، نکات آموزنده و تربیتی به کودکان آموزش داده شود.

از آیتمهای شکوفه های تابان می توان به نقاشی سخنگو، سارا و سمیرا، ‌عکس و مکث، مسابقه کوچه پس کوچه و اجرای نمایش اشاره کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی فریبا فیضی و کارگردانی سیدحسین پیغمبری و تصویربرداری فرهاد چراغی و اشرف صادقی تهیه و تولید خواهد شد.

علیرضا انتظاری،‌ کامران کیان و سامان صادقی نیز اجرا و بازیگری این برنامه را بر عهده دارند.

دیگر عوامل این برنامه نیز عبارتند از کارگردان پخش: ‌مهدی توکلی، موسیقی و ترانه سرا: محمد مهدی بزرگزاده، مدیران صحنه: حسین عقیلی و ریحانه خواجه منصوری، صدابردار: سید جواد حسینی پور، دستیار تهیه: سروش تحویلداران و نویسنده: عزت جهانگیر.

این برنامه پس از طی مراحل تولید هر روز ساعت 18 به صورت زنده از شبکه تابان پخش خواهد شد.

کد مطلب 1311119

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