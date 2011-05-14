"شکوفه های تابان" در یزد تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، برنامه کودک شکوفه های تابان به طور زنده با حضور تعدادی از کودکان یزدی در استودیو سیمای شبکه تابان تولید و پخش خواهد شد.

در این برنامه تلاش شده با ایجاد فضایی شاد و با به کارگیری آیتمهای نمایشی متنوع، نکات آموزنده و تربیتی به کودکان آموزش داده شود.

از آیتمهای شکوفه های تابان می توان به نقاشی سخنگو، سارا و سمیرا، ‌عکس و مکث، مسابقه کوچه پس کوچه و اجرای نمایش اشاره کرد.

این برنامه به تهیه کنندگی فریبا فیضی و کارگردانی سیدحسین پیغمبری و تصویربرداری فرهاد چراغی و اشرف صادقی تهیه و تولید خواهد شد.

علیرضا انتظاری،‌ کامران کیان و سامان صادقی نیز اجرا و بازیگری این برنامه را بر عهده دارند.

دیگر عوامل این برنامه نیز عبارتند از کارگردان پخش: ‌مهدی توکلی، موسیقی و ترانه سرا: محمد مهدی بزرگزاده، مدیران صحنه: حسین عقیلی و ریحانه خواجه منصوری، صدابردار: سید جواد حسینی پور، دستیار تهیه: سروش تحویلداران و نویسنده: عزت جهانگیر.

این برنامه پس از طی مراحل تولید هر روز ساعت 18 به صورت زنده از شبکه تابان پخش خواهد شد.