فراخوان چهارمین جشنواره مطبوعات محلی اعلام شد

اسدالله ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: چهارمین جشنواره مطبوعات محلی به مدت چهار روز از 16 تا 19 مرداد ماه به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار می شود.

وی هدف از این جشنواره معرفی نمونه‌های برتر آثار مطبوعاتی در گستره محلی، قدردانی از تلاشهای پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی و آشناسازی مردم با مطبوعات محلی، معرفی و انعکاس فعالیتهای این عرصه در استان دانست.

ترابی به شرایط شرکت در بخش مسابقه این جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: آثاری در مسابقه شرکت داده می­شود که در فاصله زمانی خرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری در یکی از نشریات استانی دارای مجوز انتشار به چاپ رسیده باشند،

وی اذعان داشت: هر متقاضی فقط می­تواند در یک رشته و گرایش شرکت کند و چنانچه آثار بیشتری ارسال شود، دبیرخانه آثار مربوط به رشته و گرایش را بطور تصادفی انتخاب و بقیه را کنار خواهد گذاشت.

کارشناس مسئول مطبوعات اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره الزامی است، تصریح کرد: تنها آثاری پذیرفته خواهد شد که اصل یا تصویر صفحه­های منتشره نیز ارسال شود و مدیر مسئولان و سردبیران نیز می­توانند به نام صاحب اثر، برگه درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل و به همراه آثار مربوطه ارسال کند.

ترابی تاکید کرد: متقاضیان ضمن اینکه باید از ارسال آثار شرکت داده شده در سایر جشنواره­­ ها خودداری کنند، فرصت دارند حداکثر تا اول تیر ماه سال جاری فرم درخواست شرکت در نمایشگاه جشنواره را تکمیل و به واحد مطبوعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کنند.