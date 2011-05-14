  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

در چهارمحال و بختیاری/

فراخوان چهارمین جشنواره مطبوعات محلی اعلام شد

فراخوان چهارمین جشنواره مطبوعات محلی اعلام شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول مطبوعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از انتشار فراخوان چهارمین جشنواره مطبوعات محلی این استان خبر داد.

اسدالله ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: چهارمین جشنواره مطبوعات محلی به مدت چهار روز از 16 تا 19 مرداد ماه به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار می شود.

وی هدف از این جشنواره  معرفی نمونه‌های برتر آثار مطبوعاتی در گستره محلی، قدردانی از تلاشهای پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی و آشناسازی مردم با مطبوعات محلی، معرفی و انعکاس فعالیتهای این عرصه در استان دانست.

ترابی به شرایط شرکت در بخش مسابقه این جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: آثاری در مسابقه شرکت داده می­شود که در فاصله زمانی خرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری در یکی از نشریات استانی دارای مجوز انتشار به چاپ رسیده باشند،

وی اذعان داشت: هر متقاضی فقط می­تواند در یک رشته و گرایش شرکت کند و چنانچه آثار بیشتری ارسال شود، دبیرخانه آثار مربوط به رشته و گرایش را بطور تصادفی انتخاب و بقیه را کنار خواهد گذاشت.

کارشناس مسئول مطبوعات اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره الزامی است، تصریح کرد: تنها آثاری پذیرفته خواهد شد که اصل یا تصویر صفحه­های منتشره نیز ارسال شود و مدیر مسئولان و سردبیران نیز می­توانند به نام صاحب اثر، برگه درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل و به همراه آثار مربوطه ارسال کند.

ترابی تاکید کرد: متقاضیان ضمن اینکه باید از ارسال آثار شرکت داده شده در سایر جشنواره­­ ها خودداری کنند، فرصت دارند حداکثر تا اول تیر ماه سال جاری فرم درخواست شرکت در نمایشگاه جشنواره را تکمیل و به واحد مطبوعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کنند.

کد مطلب 1311120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها