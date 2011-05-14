فراخوان چهارمین جشنواره مطبوعات محلی اعلام شد

اسدالله ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: چهارمین جشنواره مطبوعات محلی به مدت چهار روز از 16 تا 19 مرداد ماه به مناسبت پاسداشت روز خبرنگار در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار می شود.
وی هدف از این جشنواره معرفی نمونههای برتر آثار مطبوعاتی در گستره محلی، قدردانی از تلاشهای پدیدآورندگان آثار مطبوعاتی و آشناسازی مردم با مطبوعات محلی، معرفی و انعکاس فعالیتهای این عرصه در استان دانست.
ترابی به شرایط شرکت در بخش مسابقه این جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: آثاری در مسابقه شرکت داده میشود که در فاصله زمانی خرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری در یکی از نشریات استانی دارای مجوز انتشار به چاپ رسیده باشند،
وی اذعان داشت: هر متقاضی فقط میتواند در یک رشته و گرایش شرکت کند و چنانچه آثار بیشتری ارسال شود، دبیرخانه آثار مربوط به رشته و گرایش را بطور تصادفی انتخاب و بقیه را کنار خواهد گذاشت.
کارشناس مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره الزامی است، تصریح کرد: تنها آثاری پذیرفته خواهد شد که اصل یا تصویر صفحههای منتشره نیز ارسال شود و مدیر مسئولان و سردبیران نیز میتوانند به نام صاحب اثر، برگه درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل و به همراه آثار مربوطه ارسال کند.
ترابی تاکید کرد: متقاضیان ضمن اینکه باید از ارسال آثار شرکت داده شده در سایر جشنواره ها خودداری کنند، فرصت دارند حداکثر تا اول تیر ماه سال جاری فرم درخواست شرکت در نمایشگاه جشنواره را تکمیل و به واحد مطبوعات ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کنند.
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