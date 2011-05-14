معاینه تشخیص شنوایی 27 هزار نوزاد گیلانی در سال 89

سعید سادات منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از این معاینات تشخیص مشکلات شنوایی نوزادان در بدو تولد تا حداکثر سه ماهگی است و در صورت تشخیص مشکلات شنوایی اقدامات مداخله ای همانند تجویز دارو، سمعک، جراحی ناحیه گوش و سایر امور صورت می گیرد و این اقدامات حداکثر تا شش ماهگی است که می تواند بعنوان اقدامات موثر قلمداد شود.

وی اظهارداشت: غربالگری شنوایی نوزادان از سال 84 توسط بهزیستی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تمامی بیمارستانهای دولتی و خصوصی صورت می گیرد و این معاینات با دستگاههای پیشرفته است.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان گفت: این معاینات هر ساله رشد خوبی نسبت به سال ما قبل آن داشته بطوریکه در سال گذشته با معاینه افزون بر 27 هزار نوزاد این پوشش 83 درصد رسید.

وی در ادامه یاد آورشد: در صورتی که برخی از زایمانها در مراکز و مکانهای غیر از بیمارستان باشد والدین می توانند به ادارات و مراکز بهزیستی شهرستانها مراجعه تا اقدامات معاینات تشخیص نوزادان در امر شنوایی صورت گیرد.