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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

71 هزار خانواده فرهنگی لرستان از خدمات درمانگاه فرهنگیان استفاده کردند

71 هزار خانواده فرهنگی لرستان از خدمات درمانگاه فرهنگیان استفاده کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر درمانگاه فرهنگیان خرم آباد گفت: در سال گذشته بیش از 71 هزار و 481 فرهنگی و خانواده آنها از خدمات درمانگاه فرهنگیان این استان استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مجید بهاروند در این رابطه در سخنانی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی مطلوب از اولویت های مهم آموزش و پرورش استان لرستان است، اظهار داشت: دندانپزشکی، رادیوگرافی، پزشک عمومی، دندانسازی، تنظیم خانواده، گوش و حلق و بینی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، پوست و مو، تخصص چشم، مغز و اعصاب، داخلی، اطفال، زنان و زایمان، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و سونوگرافی هم اکنون از جمله واحدهای فعال درمانگاه فرهنگیان می باشد.

وی تعداد مراجعین به درمانگاه فرهنگیان استان لرستان را در سال گذشته را 130هزار و 360 نفر دانست و گفت: از این تعداد 71 هزار و 481 مراجعه کننده از فرهنگیان لرستانی و خانواده های آنان بوده است.

مدیر درمانگاه فرهنگیان خرم آباد تخفیف پزشکی به فرهنگیان و دانش آموزان و توسعه کمی و کیفی درمانگاه را از ویژگی های درمانگاه فرهنگیان خرم آباد برشمرد و گفت: این مرکز درمانی با ارائه خدمات درمانی مطلوب به عنوان درمانگاه درجه یک از بین درمانگاه های فعال فرهنگیان در کشور حائز رتبه شده است.

کد مطلب 1311126

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