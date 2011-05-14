سد "شهید کاظمی" و " مهاباد" در آذربایجان غربی سرریز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوکان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سرریز شدن این سد با ظرفیت ذخیره سازی 800 میلیون مترمکعب، نوید بخش سال پرآبی برای منطقه است، افزود: بارشهای اخیر در منطقه و کوههای استان کردستان که تامین کننده آب شهید کاظمی است، ذخیره سازی آب این سد را 230 میلیون متر مکعب افزایش داد.

حسن عباسی اظهارداشت: سد شهید کاظمی بوکان علاوه بر تامین آب آشامیدنی شهرهای بوکان و میاندوآب و بخشی از تبریز، 55 هزار هکتار از زمین های کشاورزی منطقه را نیز آبیاری می کند.

سد " شهید کاظمی" بوکان برای تنظیم و استفاده از آب و سیلابهای رودخانه زرینه جهت آبیاری اراضی پایین‌دست سدی در محل جنوب‌ شرقی بوکان بر روی این رودخانه بسته شده که ارتفاع سد از کف حدود 50 متر و طول تاج آن حدود 720متراست.

آب سد مهاباد در جنوب آذربایجان غربی سرریز شد

همچنین مدیر امور منابع آب مهاباد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه با افزایش میزان آورد رودخانه مهاباد در پی بارشهای مناسب چند ماهه اخیر و سرریز شدن آب مخزن این سد شد، افزود: هم اکنون آب مخزن سد مهاباد به 191میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 20میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.

مسعود محمدزاده میزان ورودی آب به این سد را 16متر مکعب بر ثانیه دانست و اظهار داشت: سرریز شدن سد مهاباد در حالی است که تا یک ماه قبل این سد با 52 میلیون متر مکعب کاهش آب در مقایسه با سال گذشته مواجه و باعث نگرانی مسئولان و کشاورزان این شهرستان شده بود.

این مسئول با بیان اینکه طی چند روز گذشته با هدف کنترل سیلابهای ناشی از بارندگی های اخیر و برای تنظیم آب مخزن سد دو میلیون مترمکعب از آب این سد رهاسازی شد، ادامه داد: سد مهاباد علاوه بر تامین آب آشامیدنی شهر 136هزار نفری مهاباد، بیش از 12هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.

به دنبال بارندگی های مناسب اخیر در آذربایجان غربی از ابتدای امسال سدهای شهید قنبری ماکو، سد حسنلوی نقده و سد ساروق تکاب نیز سرریز شده اند.