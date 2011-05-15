آغاز تحقیق و تفحص مالی و اجرایی شورا از سازمان نوسازی

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هفته گذشته مقدمات تحقیق و تفحص مالی و اجرایی سازمان نوسازی آغاز شده است گفت: در صورتی که نتوان طی مهلت تعیین شده نتایج را اعلام کرد بر زمان اعلام شده افزوده می شود.

مرتضی طلایی نیز در این رابطه به مهر گفت: دو هفته فرصت کافی برای بررسی مسائل مالی و اجرایی سازمان نوسازی نیست و باید زمان بیشتری به این موضوع اختصاص می یافت.

هفته گذشته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده بود: سه کمیسیون اصلی شورای شهر تهران در مدت دو هفته نتایج تحقیق و تفحص را در صحن علنی شورای شهر تهران ارائه کنند و سپس در مورد دستور مسکوت مانده واگذاری وظایف سازمان نوسازی به واحدهای دیگر تابعه شهرداری تهران تصمیم‌گیری شود.

