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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز تحقیق و تفحص مالی و اجرایی شورا از سازمان نوسازی

آغاز تحقیق و تفحص مالی و اجرایی شورا از سازمان نوسازی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران از آغاز تحقیق و تفحص مالی و اجرایی سازمان نوسازی شهرداری تهران در سالهای 84 تا 89 خبرداد.

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هفته گذشته مقدمات تحقیق و تفحص مالی و اجرایی سازمان نوسازی آغاز شده است گفت: در صورتی که نتوان طی مهلت تعیین شده نتایج را اعلام کرد بر زمان اعلام شده افزوده می شود.

مرتضی طلایی نیز در این رابطه به مهر گفت: دو هفته فرصت کافی برای بررسی مسائل مالی و اجرایی سازمان نوسازی نیست و باید زمان بیشتری به این موضوع اختصاص می یافت.

هفته گذشته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده بود: سه کمیسیون اصلی شورای شهر تهران در مدت دو هفته نتایج تحقیق و تفحص را در صحن علنی شورای شهر تهران ارائه کنند و سپس در مورد دستور مسکوت مانده واگذاری وظایف سازمان نوسازی به واحدهای دیگر تابعه شهرداری تهران تصمیم‌گیری شود.
 

کد مطلب 1311128

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