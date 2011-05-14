هشت درصد اعتبارات عمرانی به بهسازی روستاها اختصاص می یابد

محمد کریم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: این امر می تواند در رونق اشتغال روستاها تاثیر بسزایی داشته باشد که باید مورد توجه مسئولان اجرایی این استان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئولان اجرایی باید با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای جذب اعتبارات برای استان اقدام کنند.

وی با اشاره به اختصاص 120 میلیارد ریال به صندوق بیمه عشایری و روستاییان در سال جاری، عنوان کرد: همچنین امسال 50 هزار میلیارد ریال برای کمک به اشتغال، مسکن و سایر امور حمایتی مناطق محروم اختصاص یافته است.

عابدی اضافه کرد: از صندوق ذخیره ارزی نیز برای ایجاد اشتغال 15 میلیارد دلار در لایحه بودجه 90 لحاظ شده، که در این راستا مقرر شده بانک مرکزی پنج میلیارد دلار و وزارت اقتصادی و دارایی 10 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

وی از اختصاص سه درصد اعتبارات استانی برای فراهم کردن زیرساخت ‌های شهرک صنعتی خبر داد و افزود: همچنین در مجلس مصوب شده که مدیران عامل گاز استان‌ ها اجازه دارند مبلغ 100 میلیارد تومان وام از بانک ‌ها دریافت کنند.

صندوق های اعتباری ملزم به سرمایه گذاری در استانها هستند

عابدی با بیان اینکه باید صندوق ‌های اعتباری ملزم به سرمایه‌ گذاری در خود استان شده و بانک مرکزی نیز باید بر این مسئله نظارت کند، بیان داشت: مقرر شده در مناطق روستایی که گازکشی مقرون به صرفه نیست زمینه استفاده روستاییان از انرژی برق ارزان قیمت فراهم شود.

وی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در لایحه بودجه امسال، خاطرنشان کرد: در این راستا مجلس اختصاص 15 هزار میلیارد ریال را تصویب کرده است.

نماینده مردم شهرستانهای سرایان، فردوس، بشرویه و طبس در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: همچنین جهت رفع دیون تامین اجتماعی، پرداخت 100 هزار میلیارد ریال ازسوی دولت به این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.