نانوایی های شهرکرد درجه بندی می شود

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: با نظارت و بازرسی های دوره ای و روزانه، تمام نانوایی های شهرستان شهرکرد در گروه های رضایت مند، متوسط و بی کیفیت تقسیم و درجه بندی می شوند.

وی افزود: پس از گروه بندی واحدهای صنفی خبازی، برای فعالان این صنف آموزش های تخصصی، تقدیر یا برخورد قانونی اجرا می شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد از شناسنامه دارشدن نانهای عرضه شده در فروشگاه ها خبرداد و افزود:عرضه نان بدون شناسنامه در واحدهای صنفی به زودی ممنوع می شود.

وی تصریح کرد: برای ارتقای آرد خبازیها نیزگندم بی کیفیت از چرخه تولید کارخانه های آردسازی خارج و آرد مرغوب به نانوایان عرضه می شود.