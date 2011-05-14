گرانی برق اثر ویژه ای بر صنعت سنگ گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، عبدالوهاب سهل آبادی در بازدید از هفتمین نمایشگاه سنگ اصفهان در افزود: بیش از 90 درصد واحدهای سنگ از ماشین آلات قدیمی استفاده می کنند و به همین دلیل، تغییر قیمتهای کشور در بخش انرژی تأثیر بیشتری بر این صنعت داشته است.

وی همچنین اعلام داشت: این صنعت در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز هنوز نتوانسته خود را با مشتری تطبیق دهد و این موضوع در استان اصفهان شکل حادتری دارد.

رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به اینکه در بخش سنگ، قیمت تمام شده محصول، رقابتی است و از سوی دولت تعیین نمی شود، افزایش 50 درصدی قیمت تمام شده تولیدات سنگ پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها را تکذیب کرد.

سهل آبادی اثرگذاری بیشتر موضوع حمل و نقل و افزایش قیمت سوخت بر صنعت سنگ و افزایش قیمت تمام شده محصولات بر اثر کهنگی ماشین آلات را تایید کرد.