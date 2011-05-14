علیرضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر قم اظهار داشت: فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر اسکیت باشگاه‌های کشور به زودی آغاز می‌شود و تیم اسکیت هاکی هیئت اسکیت استان قم نیز یکی از تیم‌های حاضر در این لیگ است که بعد از صعود به لیگ برتر برای بروز توانمندی‌های اسکیت هاکی قم تلاش می‌کند.



تدارک تیمی آماده برای حضور در لیگ برتر اسکیت هاکی



وی ادامه داد: برای حضوری موفق در فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر اسکیت باشگاه‌‌های کشور، تیم خوب و آماده‌ای را تدارک دیده‌ایم که در حال حاضر زیر نظر کادر فنی به صورت منظم و با برنامه از پیش طراحی شده، مشغول انجام تمرینات آماده‌سازی خود است.



رئیس هیئت اسکیت استان قم افزود: ترکیب تیم اسکیت استان قم در مسابقات امسال لیگ دسته برتر اسکیت هاکی باشگاه‌های کشور، از بازیکنان بومی تشکیل خواهد شد، ضمن اینکه تلاش کرده‌ایم تمام چهره‌های مطرح استان قم که در تیم‌های سایر استان‌های فعالیت می‌کردند را به تیم بیاوریم.



تلاش برای حضوری قوی در لیگ برتر اسکیت هاکی



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه فدراسیون اسکیت لیگ‌های خود را در رشته‌های مختلف برگزار می‌کند، تیم هیئت قم در رقابت‌های لیگ اسکیت هاکی باشگاه‌های کشور حضور دارد و به منظور تشکیل تیمی قدرتمند، هدایت تیم را به یکی از مربیان با دانش اسکیت استان سپرده‌ایم تا مدعی قهرمانی در لیگ برتر باشیم.



فلاح اضافه کرد: سال گذشته در لیگ دسته اول اسکیت هاکی باشگاه‌های کشور حضور داشتیم که موفقیت در این رقابت‌ها همراه با صعود به لیگ برتر زمینه‌ای بسیار خوب برای توسعه و حضور بیش از پیش فعالیت‌های هیئت اسکیت استان در سطح مسابقات لیگ و قهرمانی کشور شد.



وجود چهره‌های توانمند در اسکیت قم



وی با اشاره به توانمندی اسکیت بازان قمی تصریح کرد: خوشبختانه این رشته ورزشی چهره‌های مطرح و توانمندی در استان قم دارد که به دلیل نداشتن تیمی در سطح مسابقات باشگاه‌های کشور، تمام آنها تا سال گذشته در تیم‌های سایر استان‌های فعالیت می‌کردند که تلاش کردیم آنها را به قم بیاوریم.



رئیس هیئت اسکیت استان قم خاطرنشان کرد: سیدحسین حسینی و رضا نظری دو اسکیت‌باز مطرحی هستند که دو سال پیش به همراه تیم اسکیت خمینی‌شهر به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات اسکیت قهرمانی باشگاه‌‌های جهان در کشور هنگ‌کنگ حضور داشتند، بنابراین شاهد هستیم که قم در این رشته می‌تواند موفقیت‌های زیادی را با توجه بیشتر و حمایت بهتر مسئولان به دست بیاورد.



وی اضافه کرد: حضور سیدحسین حسینی در تیم اعزامی هیئت اسکیت استان قم به مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور قطعی است، ضمن اینکه صادق اسدزاده دروازه‌بان مطرح و ملی‌پوش تیم اسکیت خرم‌شاد تهران را نیز برای رقابت‌های لیگ برتر اسکیت هاکی جذب کرده‌ایم.

