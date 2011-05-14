آثاری از عصر آهن در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر در ایلام، سرپرست ششمین فصل مطالعات بررسی و شناسایی منطقه شیره‌پناه در این ارتباط گفت: این فصل از مطالعات بررسی و شناسایی در ناحیه‌ای موسوم به شیره‌پناه در حد فاصل بخش چوار، سومار و ایوان متمرکز شد که طی آن آثار با ارزشی از عصر آهن و دوره تاریخی کشف و مورد بررسی قرار گرفت.



طیبه حاتمی افزود: از این میان گورستانهای عصر آهن سه با ساختار دیواره چین‌ها و تخت سنگ‌های بزرگ برای پوشش، بیشترین تعداد آثار را شامل می‌شوند و دارای اهمیت بسیاری هستند.



وی اظهار داشت: این اهمیت از آنجایی است که یکی از گورستان‌های ناحیه ایوان با نام گل‌خنان مرده در سال 1978 توسط هیئت بلژیکی به سرپرستی لوییس واندنبرگ مورد کاوش قرار گرفته است.



سرپرست ششمین فصل مطالعات بررسی و شناسایی منطقه شیره‌پناه یادآور شد: هیئت بررسی توانست در جریان فعالیتهای میدانی خود گونه‌ای از سفال مرغوب خاکستری عصر آهن سه را که واندنبرگ به فقدان آن در گورستان گل‌خنان مرده»اشاره دارد در برخی از سایتهای همجوار آن کشف کند و از این حیث دارای اهمیت فوق العاده‌ای در روند مطالعات عصر آهن سه این ناحیه است.

