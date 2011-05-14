‌پاسگاههای قابل افتتاح کرج هنوز تجهیز نشده اند

سرهنگ ناصر اصلانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: در حال حاضر دو کلانتری کیانمهر و کلاک قابل افتتاح و راه اندازی است که در صورت تجهیز می تواند در راستای برقراری امنیت در منطقه قرار گیرد.

وی افزود: تجهیز و راه اندازی این پاسگاهها با توجه به اینکه در مراکز پرجمعیت کلانشهر کرج واقع شده اند، می تواند گامی مهم در راستای افزایش ضریب امنیتی در سطح شهرستان بشمار رود.

سه پاسگاه مصوب سفر، زمین ندارند

فرمانده انتظامی شهرستان کرج درادامه سخنان خود با بیان اینکه از 17 پاسگاه مصوب سفر ریاست جمهوری، برای سه پاسگاه زمینی تامین نشده است، یادآور شد: از 17 پاسگاه مصوب سفر اول ریاست جمهوری هشت پاسگاه عملیاتی شده، دو پاسگاه در مرحله بهره برداری است و مابقی نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند.

وی تصریح کرد: در این راستا برای سه پاسگاه حسین آباد مهرشهر، دهقان ویلا و حصار نیز زمین مورد نیاز تامین نشده است که امید می رود با توجه بیش از پیش مسئولان شهرستان زمینه های لازم برای احداث آنها نیز فراهم شود.

به گفته اصلانی با اتمام عملیات عمرانی مابقی پاسگاهها و تجهیز آنها می توان تا پایان سال جاری نسبت به راه اندازی این پاسگاهها اقدام کرد.