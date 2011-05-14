افزایش 94 درصدی زایمان ایمن در هرمزگان/ دوری از قابله های محلی

عبدالحسین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: خوشبختانه در بخش زایمان ایمن رشد چشمگیری داشته ایم به طوری که زایمان ایمن در سال 89 به 94 درصد رسیده و امیداوریم این آمار به 100 درصد برسد.

به گفته وی نقش ماما در بین سایرمشاغل از اهمیت خاصی برخوردار است و ماما با بهره گیری از علم ودانش روز سلامت مادر و نوزاد را تامین می کند.

مدنی از روشهای جدید زایمان طبیعی خبرداد و افزود: روشهای زایمان طبیعی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و زایمانها با معیارهای علمی و دانش روز پزشکی صورت می گیرد.

مدنی با اشاره به آمار ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان هرمزگان اظهارداشت: در حال حاضر 371 نفر به کسوت مامایی در استان هرمزگان مشغول هستند که از این تعداد 226 نفردر حوزه بهداشتی و 105 نفر در حوزه درمانی مشغول به فعالیت می باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نقش تسهیلات زایمانی روستایی را در سلامت مادران بسیار موثر دانست و بیان کرد:36 واحد تسهیلات زایمانی روستایی با 52 نفر ماما فعال هستند که این امر موجب گرایش مادران به سمت زایمان ایمن در روستاها شده است.

وی با اشاره به آمار نوزادان متولد شده در سال گذشته یادآور شد: 34 هزار و 580 نوزاد در سال گذشته متولد شده که بیش از 70 درصد توسط ماماها متولد شده اند.

وی از افزایش کادر مامایی در مراکز بهداشتی درمانی خبر داد و تصریح کرد: همچنان زایمان توسط افراد دوره ندیده در برخی نقاط استان هرمزگان نگران کننده است و باید خانواده ها به فکر سلامتی مادران باردار باشند.

مدنی با اشاره به روند رو به کاهش زایمان توسط افراد دوره ندیده در سالهای اخیر در استان یاد آور شد: در سال 84 زایمان توسط افراد دوره ندیده 16 درصد بوده است که با تلاش و فرهنگسازی و با اهمیت سلامت خانواده این آمار در سال 89 به شش درصد کاهش یافته و تلاش می شود این آمار به صفر برسد.