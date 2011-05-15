"هزار پیچ" گرگان زیر تیغ ساخت و ساز/ تپه سوگله می میرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آغاز ساخت و ساز غیرمجاز در تپه هزار پیچ گرگان در حالیست که بارها شهردار، فرماندار و دیگر مسئولان شهری و استان اعلام کرده بودند: هزار پیچ، تپه سوگله باقی می ماند.

وجود وعده های مکرر برخی از مقامات مسئول به شهروندان گرگانی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز و احداث بنا در تپه تاریخی هزارپیچ ( منطقه گردشی سوگله ) متاسفانه چندروزی است اعضای یکی از تعاونی های مسکن با پیاده کردن نقشه های تفکیکی خود و مشخص کردن حریم اراضی، مقدمات لازم را برای آغاز ساخت و ساز و احداث بنا فراهم کرده اند.

عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: شرکت تعاونی کارکنان نیروی انتظامی یکی از چند تعاونی است که از سالها پیش مالک بخشی از اراضی هزارپیچ هستند.



وی اظهار داشت: تعدادی از اعضای آن اصرار بر ساخت و ساز در اراضی تعاونی خود را داشته و علاقه ای به واگذاری اراضی و یا توافق با شهرداری گرگان ندارن



چراغعلی گفت: حسین ربیعی رئیس جدید شورای شهر نیز بارها با اعلام رسمی این مطلب که خانه دار شدن و جان مردم بیشتر از حفظ این تپه تاریخی و منابع طبیعی ارزش دارد، موافقت خود را با ساخت و ساز در این منطقه توسط تعاونی های مسکن اعلاکرده بود.



وی گفت: در این خصوص نگرانی ها از آنجا تشدید می شود که هجوم سازندگان غیر مجاز و تخریب گسترده جنگلها ، مراتع و منابع طبیعی علی رغم اطلاع مقامات مسئول با سرعت در چهار گوشه این شهر تاریخی علی الخصوص در بالا دست ناهارخوران و روستای تاریخی زیارت با سرعت ادامه دارد .



چراغعلی گفت: پس از اطلاع از آغاز ساخت و ساز در هزار پیچ ، مراتب ، به اطلاع ابراهیم کریمی شهردار گرگان رسانیده شد و مقرر شد موضوع از طریق هیئت مدیره تعاونی نیروی انتظامی پیگیری شود .



به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته شورای اسلامی شهر گرگان در اقدامی شگفت انگیز با ساخت و ساز بر روی منطقه هزارپیچ موافقت کرد واین لایحه موجب پیگیری جمعی از شهروندان و دوستداران طبیعت ، و نهایتا مخالفت فرماندار گرگان با این مصوبه شد.



با تصویب مصوبه ساخت و ساز در منطقه بکر طبیعی هزار پیچ گرگان از سوی شورای شهر، طلسم تخریب طبیعت در منطقه و استان به صورت قانونی شکسته شد و باید با طبیعت بکر و دیدنی مناطق مختلف گلستان خداحافظی کرد.



هزار پیچ " یا " هزارچم"، تپه ای مشرف بر شهر و دارای چشم انداز وسیعی بر شهر گرگان است. این منطقه از معدود تفریحگاه های این شهر است که در مقطعی شاهد پاک تراشی جنگل بود اما با درخت کاری مجدد، در سالهای اخیر دوباره تفریحگاهی برای مردم و میزبانی برای برخی از گونه های جانوری بومی فراهم شد