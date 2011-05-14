خانه نوجوان بصورت پایلوت در ایوان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در شهرستان ایوان با حضور در مجلس مشورتی دانش آموزان ایوانی ضمن استماع سخنان آنها گفت: خانه نوجوان بصورت پایلوت در شهر ایوان راه اندازی می شود و امورات هدایت آن در اختیار شورای مجلس مشورتی دانش آموزان قرار می گیرد .

وی اظهار داشت: این مرکز می تواند استعدادهای برتر دانش آموزان منطقه را شناسایی و به سمت ترقی هدایت کند و مدیریت استان نیز این روند را تقویت می کند .

این مسئول با ابراز خشنودی از حضور در جلسه مجلس دانش آموزان ایوان و استماع سخنان آنها افزود: شما بدون محافظه کاری و با قلبهای پاک مسائل و مشکلات را بصورت زلال مطرح می کنید و بدون آنکه بدنبال پست و مقام باشید به نیکی و صداقت دیدگاه های خود را انتقال دهید که این در تصمیم سازیها بسیار به ما کمک می کند .

وی تصریح کرد: ایجاد توسعه و دستیابی به قله های علم و فن آوری مرهون تلاشهای پژوهشگران و قشر تحصیلکرده جامعه است که از طریق خواندن کتاب بدست می آید .

استاندار ایلام با اعلام این مطلب که باید از طریق تشویق و ترغیب دانش آموزان آنها را با فرهنگ کتابخوانی آشنا کنیم، بیان کرد: کار فرهنگی، حوصله می خواهد و باید با ساز و کارهای لازم فضای مطالعه و کتابخوانی را در مدارس ایجاد کنیم.

اعلایی در پاسخ به طرح مشکلات نبود آزمایشگاه در سطح مدارس از سوی دانش آموزان، گفت: سازمان آموزش پرورش با کمبود اعتبار در این حوزه مواجه است و شما می توانید تا رفع این مشکلات از آزمایشگاههای سایر مدارس استفاده کنید .

وی ادامه داد: استفاده از سایر آزمایشگاههای سطح استان، مانند ادارات استاندارد، دامپزشکی و علوم پزشکی نیز یکی از راهها می باشد که مسئولین آموزش و پرورش بعنوان یک راهکار باید آنرا دنبال کنند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از بیانات خود به اجرا طرح نشاط اجتماعی در استان پرداخت و اظهار داشت: راه اندازی نظام مشاوره در سطح مدارس، خانواده ها و عموم مردم در داخل این طرح وجود دارد و در سالجاری در قالب این طرح به آن پردازش می شود .

وی همچنین با اعلام این موضوع که ایجاد مهارت آموزی در دوران تحصیل، می تواند شاه کلید اشتغال باشد، تصریح کرد: اگر بخواهیم بیکاری در سطح جامعه برچیده شود باید نوجوانان را دوران تحصیل وارد بازار کارآموزی نمائیم .

اعلایی بیان کرد: در مهرماه سال گذشته که طرح مهارت آموزی دانش آموزان مقطع متوسطه را بعنوان یک راهبرد اعلام عمومی شد، تا کنون بیش از هزار تفر شناسایی شدند که مهارتهای لازم فنی و حرفه ای را همزمان با ادامه تحصیل فراگرفته اند که به آنها جوایزی اهدا خواهیم کرد .