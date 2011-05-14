123 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حشمت الله موسوی در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس بند و ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این اداره کل در سال گذشته دوره های آموزشی مورد نیاز ضروری را با رعایت تعرفه مربوط از طریق خرید خدمات آموزشی به مناقصه گذاشت.

وی عنوان کرد: بعد از مشخص شدن برندگان مناقصه با 17 آموزشگاه فنی و حرفه ای و شرکت های خصوصی اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان قرارداد آموزشی منعقد شد.

سرپرست اداره آموزش اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان بیان داشت: این آموزش ها در قالب رشته های مختلف و طرح خرید خدمات آموزشی ارائه شد.