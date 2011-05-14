  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

123 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان ارائه شد

123 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در لرستان ارائه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره آموزش اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان از آموزش بیش از 123 هزار نفر ساعت در قالب خرید خدمات آموزشی در این اداره کل در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حشمت الله موسوی در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس بند و ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این اداره کل در سال گذشته دوره های آموزشی مورد نیاز ضروری را با رعایت تعرفه مربوط از طریق خرید خدمات آموزشی به مناقصه گذاشت.

وی عنوان کرد: بعد از مشخص شدن برندگان مناقصه با 17 آموزشگاه فنی و حرفه ای و شرکت های خصوصی اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان قرارداد آموزشی منعقد شد.

سرپرست اداره آموزش اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان بیان داشت: این آموزش ها در قالب رشته های مختلف و طرح خرید خدمات آموزشی ارائه شد.

کد مطلب 1311149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها