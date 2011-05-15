امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) در سال جاری گفت: ما بر اساس تهدیدات حرکت می کنیم یعنی هرچه تهدیدات رشد می کند و قوی می شود ما نیز متناسب با آن دروس مرتبط با رشد تهدید را به دانشجویان در عرصه عملی و نظری ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه ما تربیت فرماندهان میانی به بالا را از همه نیروهای مسلح برعهده داریم، گفت: درحال حاضر ما علاوه بر پذیرش دانشجویان ارتشی، دانشجو از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و حتی برخی کشورهای دوست و همسایه داریم.

معاون آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش اضافه کرد: برای سال جاری و همینطور سال آینده "حوزه بومی سازی تاکتیک جنگ و مقابله با تهدید" را در دستور کار داریم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه ما در گذشته برای مقابله با دشمن به فرهنگ غرب وابسته بودیم.

وی افزود: در حقیقت پیشتر آئین نامه های آمریکایی و یا کشورهای دیگر ترجمه می شد درحالیکه هم اکنون اینطور نیست و ما بیش از 95 درصد تالیفاتمان بومی است و بر اساس شرایط محیطی کشور ومتناسب با تهدیدی که احساس می کنیم تهیه شده است و تلاش می کنیم در آینده این رقم را به صد در صد ارتقا دهیم.

ولیوند در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تغییر نوع تاکتیک مقابله، متناسب با تغییر نوع تهدیدات دشمن نیز اظهار داشت: بدلیل اینکه تهدیدات ما تغییر کرده و مانند گذشته نمی توانیم با دشمنان خود مقابله کنیم براین اساس رویکرد ما به سمت مقابله با تهاجمات ناهمتراز نیز تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: کشورهای تهدیدکننده همگی تکیه بر فن آوری، تکنولوژی روز و تسلیحات نظامی پیشرفته دارند در حالیکه تکیه ما بر نیروی انسانی است و با نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد می توان با فن آوری دشمن مقابله کرد.

ولیوند ادامه داد: بنابراین اساس جنگ ناهمتراز برای ما نیروی انسانی است و تاکتیکهایی را در این راستا آموزش می دهیم و در حوزه رزمایشها بکار می گیریم تا اگر روزی تهدید جدی شد، آمادگی لازم را برای مقابله با دشمن داشته باشیم.

معاون آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش در عین حال تصریح کرد: البته ما باید بدانیم که در یک کشور درحال توسعه قرار داریم و از لحاظ فن آوری و تکنولوژی روز دنیا از کشورهای تهدید کننده عقب تریم، اما با داشتن نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد می توانیم این کمبود خود را جبران کنیم.

وی گفت: نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان از نظر داشتن امکانات و تجهیزات پیشرفته نظامی چیزی کم ندارند، اما آنها روحیه و انگیزه لازم را ندارند، لذا ما در کنار آموزش نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد به برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و فن آوریهای پیشرفته نظامی نیز توجه داریم.



