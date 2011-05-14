"هشت سال اینگونه گذشت" از چاپ خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که دارای متن‌هایی کوتاه درباره جنگ و عکس‌هایی تازه است، یکی از آخرین تولیدات دفتر ادب و هنر مقاومت محسوب می‌شود و در آن با ایجاد نوعی همخوانی میان عکس‌ها و متون، خواننده را با زبان و حال و هوایی دیگر به دوران جنگ می‌برد.

"هشت سال اینگونه گذشت" با هدف پر کردن خلاء موجود بین نسل امروز و دوران هشت دفاع مقدس تولید شده است و فرض تهیه کننده بر این است که مخاطب هیچ پیش زمینه‌ای در مورد جنگ ندارد.

اساس سازوکاری که برای تهیه این کتاب به کار رفته، سازوکاری پایه‌ای وآگاهی بخش است؛ به این معنا که خواننده در رویارویی اولیه با این کتاب دیگرگونه دیدن جنگ از نگاه یک هنرمند را درک و دریافت می‌کند.

کتاب "هشت سال اینگونه گذشت" در 68 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 9900 تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته‌ است.

