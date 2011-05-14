نمایشگاه عکس در عمارت فلاحتی ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام در این ارتباط اظهار داشت: برنامه‌های مختلف و متنوعی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای هفته میراث‌فرهنگی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.



مسعود اسکندری رونمایی از کتاب کاوش‌های شهر تاریخی سیمره را از جمله برنامه‌های اداره ‌کل ویژه این ایام معرفی کرد و افزود: درصدد برگزاری همایشی به منظور تقدیر از فعالان و خادمان میراث‌فرهنگی استان ایلام در این هفته هستیم.



وی با بیان اینکه در نمایشگاه میراث ‌فرهنگی که همزمان با این هفته در کاخ گلستان تهران برگزار می‌شود شرکت خواهیم کرد، عنوان کرد: تمامی موزه‌های سطح استان به صورت فوق‌العاده برای بازدید عموم مردم و علاقمندان در هفته میراث‌فرهنگی آماده می‌شوند.



این مسئول یادآور شد: نشست تخصصی با موضوع معماری اسلامی در موزه باستانشناسی دره‌شهر برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین اجرای زنده آیین‌های بومی- محلی و موسیقی مقامی با عنوان میراث‌معنوی در هفته میراث‌فرهنگی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.